Srbi slave EURO, a Hrvatima to kao "Dobar dan" - propustili su samo dva takmičenja!

Croatia qualified for 13 of 15 possible major tournaments. Borderline unbelievable.



✅ EURO 2024

✅ WC 2022

✅ EURO 2020

✅ WC 2018

✅ EURO 2016

✅ WC 2014

✅ EURO 2012

❌ WC 2010

✅ EURO 2008

✅ WC 2006

✅ EURO 2004

✅ WC 2002

❌ EURO 2000

✅ WC 1998

✅ EURO 1996