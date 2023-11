Švajcarci se spremaju za Zvezdu: "Nećemo dati da stadion padne u srpske ruke!"

U Švajcarskoj se velika pažnja pridaje meču Jang Bojs - Crvena zvezda i dolasku srpskih navijača.

Švajcarski portal "Blik" posvetio je veliku pažnju bezbjednosnoj situaciji u Bernu, na stadionu Vanfdorf, na kojem će u utorak od 21 čas igrati Jang Bojs i Crvena zvezda. Tamošnji novinari podsjećaju na haos iz 2019. godine, kada su u Bernu ispaljeni i policijski hici i kada su, kako je navedeno, "navijači Zvezde izazvali nekoliko skandala".

"Sada su veće šanse da će biti spriječeno da stadion padne u srpske ruke nego tada", navedeno je.

I tada, kao i sada, u pitanju je bio meč u okviru Lige šampiona, s tim da je tog ljeta bio odigran meč plej-ofa, posljednje faze kvalifikacija za grupnu fazu, a sada je njeno 5. kolo i utakmica odluke, u kojoj će pobjednik izboriti plasman u nokaut fazu lige Evrope.

Tada je nadležni za bezbjednost u Bernu, Reto Nause, izjavio:

"Broj gostujućih navijača tada je bio značajno veći na kraju od 2.000 ljudi, koliko prima njihov sektor na stadionu".

Uoči te utakmice, prije četiri godine, samo su vlasnici sezonskih karata mogli da kupe karte i maksimum je bio sedam kupljenih ulaznica po osobi. Ovog puta, Jang Bojs je odlučio da samo 300 karata može da se kupi mimo "sezonskih", što "sugeriše da bi to moglo da odvrati srpske navijače ovog puta", navedeno je.

Sve druge ulaznice prodate su prije početka grupne faze Lige šampiona, u sklopu takozvanih "paketa" ulaznica. Podsjetimo, stadion Jang Bojsa ima kapacitet od 32.000 mesta za fudbalske mečeve.

S obzirom na to da su u Jang Bojs ovog puta unaprijed podigli sve mjere opreza na najviši nivo, svjesni su da su sektori u kojem će biti navijači oba tima "potencijalno najopasniji", kako kaže izvršni direktor Jang Bojsa Vanja Grojel.

Njegov klub sada je otišao i korak dalje, pa je omogućio kupovinu karata samo kroz zvaničnu aplikaciju Jang Bojsa, koji zahtijeva registraciju i ostavljanje podataka. U slučaju takve kupovine ulaznica, karte mogu da budu proslijeđene drugoj osobi, ali sada je i ta opcija ograničena.

"Karte sada mogu da budu proslijeđene samo jednom. To bi trebalo da spriječi da završe na crnom tržištu. U redu je da proslijedite kartu svom ujaku ili stricu, ali on ne bi trebalo da bude u stanju da je proslijedi navijaču Crvene zvezde. Otkrili smo da je rizik da se to dogodi mnogo veći kada se dogodi drugo prosljeđivanje karte od prvog", rekao je Grojel.

Tamošnji mediji optužili su i srpske medije da su "potpalili vatru" tako što su iznosili optužbe da Jang Bojs želi da izbaci navijače Zvezde sa kupljenim ulaznicama.

"Niko neće biti izbačen sa stadiona ako prati pravila. Samo zadržavamo pravo da promijenimo mjesto sjedenja ako primijetimo da mjesto gledaoca može da stvori problem", rekao je tada portparol Jang Bojsa.

Ovog puta, Švajcarci su očigledno pripremljeniji na potencijalno izbijanje haosa sa svih strana.

