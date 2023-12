Slaviša Jokanović preuzima Crnu Goru?!

Ko će biti novi selektor Crne Gore? Dejan Savićević je po svemu sudeći odlučio.

Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski fudbaler i uspešni trener Slaviša Jokanović postaće novi selektor reprezentacije Crne Gore, objavio je podgorički "Dan". Nekadašnji as reprezentacije SR Jugoslavije najvjerovatnije će postati novi selektor, već je razgovarao sa predsjednikom Fudbalskog saveza Crne Gore, Dejanom Savićevićem i očekuje se da početkom sledeće godine "bude i zvanično potpisana saradnja", objavio je taj izvor.

"Inače, Jokanović je bio velika želja Dejana Savićevića još i ranije, ali se kockice tada nisu poklopile", objašnjeno je u istom tekstu. Jokanović bi dolaskom u Crnu Goru naslijedio dojučerašnjeg selektora Miodraga Radulovića, koji je bio šesti selektor od otcjepljenja Crne Gore od Srbije.

Jokanović bi tako postao sedmi, poslije Zorana Filipovića, Zlatka Kranjčara, Branka Brnovića, Ljubiše Tumbakovića, Faruka Hadžibegića i Radulovića. Njegovi prethodnici vodili su "sokolove" u osam kvalifikacionih ciklusa za veliko takmičenje i ni u jednom nisu uspjeli da je odvedu do svjetskog ili evropskog prvenstva. Najbliže tome Crna Gora je bila 2012, kada je igrala baraž za plasman na Evropsko prvenstvo 2012. protiv Češke, ali je glatko izgubila u dvomeču (0:3) i ostala jedina selekcija od zemalja bivše Jugoslavije koja nije igrala na Mundijalu ili na Evropskom prvenstvu.

U nedavnom završenim kvalifikacijama za EURO 2024, Crna Gora vodila je ravnopravnu borbu protiv Srbije za plasman, imala je šansu do posljednje utakmice, ali nije se dogodilo čudo da pobijedi Mađarsku u gostima, već je izgubila, pogocima zvijezde Liverpula Dominika Soboslaja. Istovremeno, nije joj odgovaralo ni to što je Srbija nedovoljno kiksnula protiv Bugarske, pa je odigrala neriješeno. To je ujedno bio i Radulovićev oproštaj.

Slaviša Jokanović (55) bio je igrački as Vojvodine, Partizana, Tenerifa, Deportiva, Čelsija... A kao trener počeo je karijeru osvojivši titule i "duple krune" sa Partizanom prije 15 godina, a poslije toga je vodio Muangtong Junajted, Levski, Erkules, Votford je uveo iz Čempionšipa u Premijer ligu, Makabi Tel Aviv vodio je u Ligi šampiona, potom je i Fulam uveo u Premijer ligu zajedno sa Aleksandrom Mitrovićem... U prethodne četiri godine vodio je Al-Harafu u Kataru, Šefild junajted i Dinamo Moskvu, koji je napustio u proljeće ove godine.

Naravno, Jokanović i Savićević bili su rivali kada su nosili dres Partizana i Crvene zvezde na prelazu osamdesetih i devedesetih godina, a potom su bili saigrači u reprezentaciji SR Jugoslavije. Taj odnos sigurno je pomogao i pregovorima, da prvi čovjek crnogorskog fudbala nađe zvučno ime za klupu "sokolova".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!