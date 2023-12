Real Madrid želi Alfonsa Dejvisa uz uslov: Kanađanin mora da pristane na manju platu

Real Madrid zainteresovan je za lijevog beka Bajerna iz Minhena Alfonsa Dejvisa, ali će kanadski igrač u slučaju dolaska morati da pristane na manju platu, prenijeli su španski mediji.

Izvor: Profimedia

Kako prenose agencije pisanje lista "Marka", uprava Reala tražiće od kanadskog fudbalera da pristane na manju platu, ističući primjer Džuda Belingema koji je odbio mnogo veću ponudu nekog drugog kluba kako bi igrao na "Santjago Bernabeu".

Dejvis mjesecima pregovara sa Bajernom o novom ugovoru, ali nisu blizu dogovora. Njemački klub, navodno, oklijeva da ispuni Dejvisove zahtjeve, s obzirom da njegov doprinos nije na nivou najbolje plaćenog igrača u ekipi.

Dejvis traži između 10 i 13 miliona evra godišnje kako bi ostao u Bajernu, a uprava kluba mu nudi maksimalno 10 miliona, što bi ipak bilo znatno povećanje plate i svakako bi nadmašilo platu koju bi imao u Realu.

U izvještaju "Marke" sugeriše se da je uvjerenje u Realu da skladnost ekipe djelimično zavisi i od jake strukture plata, a ne od dodjeljivanja plata nekim igračima koje nadmašuju druge, što takođe štedi novac kluba.

Na osnovu prethodnih izvještaja o strukturi plata, u Realu najbolje zarađuju igrači koji godišnje imaju između 10 do 12 miliona evra. To znači da Belingem zarađuje oko šest do osam miliona evra godišnje, što bi vjerovatno bilo ponuđeno i Dejvisu.

Kao alternativu Dejvisu, Real je naveo Ferlanda Mendija, Frana Garsiju, Migela Gutijeresa i igrača iz akademije Rafaela Obradora.