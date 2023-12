Povratnik na klupu Crvene zvezde Vladan Milojević odgovorio na kritike koje je mnogo puta čuo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda će u proljećni dio sezone sa novim trenerom - Vladan Milojević vratio se u klub nakon četiri godine i naslijedio je Baraka Bahara koji se nakon samo šest mjeseci posla u Beogradu rastao sa aktuelnim šampionom Srbije. Navijači su se odmah sjetili velikih uspjeha koje je Vladan Milojević donio klubu - evropskog proljeća kroz grupnu fazu Lige Evrope, dvije Lige šampiona i čak 12 uspješno riješenih dvomeča u Evropi. Sve na sreću!

Barem po riječima Vladana Milojevića, koji je tom prilikom bio sarkastičan, najveći Zvezdini uspjesi poslije Barija i Tokija dogodili su se jer je on defanzivan trener koji ne radi ništa i ima mnogo sreće. Takve komentare slušao je tokom prethodnih godina, kada je vodio Zvezdu u prvom mandatu i nakon što je otišao iz nje...

"Nemam problem sa tim, jer se kod nas riječ defanziva upotrebljava kada je neko disciplinovan u igri. Disciplina i defanziva nemaju nikakve veze. Kod nas se priča o onome šta želiš da vidiš u datom trenutku, to je sastavni dio našeg performansa. Ako ti je neko lijep, ti ćeš to reći bez da ga pogledaš. Može mene neko da doživljava kao defanzivca, ali ja govorim samo o činjenicama", rekao je Vladan Milojević i odmah dodao: "U stvari, ja sam defanzivni trener koji ima mnogo sreće. Mnogo više nego što je drugi imaju. To je najtačnija definicija."

Vidi opis Ne radim ništa, sve na sreću! Vladan Milojević kao nikada ranije: "Rekla mi majka kad sam se rodio..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

U intervjuu za "MozzartSport" stari-novi trener Crvene zvezde prisjetio se i riječi svoje majke. "Ne, ja kada sam se rodio, majka mi je rekla da ne moram ništa da radim u životu, jer sam ja srećno dijete. Dakle, nisam rođen pod srećnom zvijezdom, nego sam ja rođen sa srećom. Sada nećemo o toj definiciji sreće, mnogo je širok pojam. Pravo je pitanje zašto baš ja imam sreće. Ali hajde nećemo više o tome", rekao je Milojević.

Kada je još jednom bio "suočen" sa pitanjem kako je svojevremeno izbacio RB Salcburg u kvalifikacijama za Ligu šampiona, Milojević je imao ironičan odgovor. "Na sreću... Ja uvijek sve na sreću. Rekao sam Pavkovu da uđe i udari onog štopera i pokrene sreću", ispričao je trener crveno-bijelih.

Podsjećamo, Crvena zvezda je nakon beogradskih 0:0 pred praznim stadionom otputovala u Austriju na revanš i tamo pomalo neočekivano obezbijedila učešće u grupnoj fazi. I pored dva brza gola domaćeg tima, Vladan Milojević je konsolidovao ekipu - izmjenama već u prvom dijelu meča donio je čvrstinu, a zatim u drugom dijelu i energiju neophodnu za konačnih 2:2. Važan detalj bio je sukob Milana Pavkova i Marina Pongračića u koji se kasnije uključio i Nenad Krstičić - od tog trenutka Zvezda je Austrijancima mnogo više pokazivala zube!

Salcburg - Zvezda 2-2 Izvor: YouTube/Crvena zvezda

MONDO/D. N./Mozzartsport)

BONUS VIDEO: