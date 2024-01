Savo Milošević: Zrinjski uradio više u Evropi od svih klubova u Srbiji!

Selektor Bosne i Hercegovine Savo Milošević je u novogodišnjem intervjuu konstatovao da je Zrinjski iz Mostara u 2023. godini uradio mnogo više u Evropi od svih srpskih klubova.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Savo Milošević je dao veliki intervju za sarajevsko "Oslobođenje" u kojem se posebno osvrnuo na mostarske "plemiće", koji su postali prvi tim u Bosni i Hercegovini u grupnoj fazi Konferencijske lige.

"Zrinjski je odradio fenomenalnu stvar koju, evo, nijedna ekipa iz Srbije nije uradila, što je samo po sebi već indikativno, da je ekipa koja dolazi iz bh. lige uspjela da napravi rezultate koji su bolji od većine klubova iz Srbije. A Zrinjski je imao izuzetno tešku i komplikovanu grupu sa ozbiljnim protivnicima. Momci su uspjeli da u dobroj meri pariraju ozbiljnim ekipama, što jeste indikator kvaliteta koji oni imaju, ali samim time i lige. To jeste fenomenalna stvar za sve klubove u BiH, da se vidi da se može jednom dobrom organizacijom, dobrim odnosom, velikom borbom napraviti odlična stvar. Vidjeli su svi sad šta Evropa traži i šta je to što moraš ako želiš da da budeš na tom nivou. I najbolja stvar od svega je da takvim nastupom ekipe iz BiH dobiješ tačne parametre šta je to što moraš da radiš. Mislim da bi bilo pametno da sve ekipe dobro analiziraju igre Zrinjskog u Evropi ove sezone", izjavio je Milošević.

Prokomentarisao je i igrače iz Premijer lige BiH, koje je zvao u "zmajeve" - Nemanju Bilbiju iz Zrinjskog i Almedina Ziljkića, igrača Sarajeva.

"Što se tiče igrača, ima ih još tri-četiri, pored Ziljkića i Bilbije, koje smo zvali, koji bi mogli da budu sa A reprezentacija, ali o tom-potom. No, ja sam tek došao i sva se priča svodi na baraž. Jesmo imali te četiri utakmice da vidimo koga možemo zvati, ali nismo mogli da više provjeravamo igrača, jer rekao sam da su nam i ovo zamjerali. Njih sigurno ima u bh. ligi i o tome treba razmišljati od sljedećeg ciklusa ko god da bude selektor. Ono što sam rekao za igrače iz mlade reprezentacije, isto vrijedi i za igrače iz domaće lige. Možda oni imaju manji kvalitet od momaka koji igraju vani, ali to može sve da se izbriše sa motivom i pravim pristupom. Žao mi je što nisam više prostora dao Bilbiji i Ziljkiću, jer sam siguran da bi donijeli neke drugačije stvari. Nemanja je sa malom minutažom pokazao da može. Motiv tih igrača je veći, što je jako važna stvar. I moja pretpostavka je da bi ti momci iz Premijer lige bili maksimalno motivisani. Pričali smo već ranije o tome da ima nekih igrača koji igraju vani, imaju sigurne ugovore, pa često igre za reprezentaciju ne shvataju stoprocentno. Onda je bolje imati momke iz domaće lige koji su spremni da ginu na terenu ako mogu tako da se izrazim. Ne bih licitirao imenima, ali ima momaka iz domaće lige i iz mlade reprezentacije koji zaslužuju šansu i vjerujem da će je dobiti. Ova reprezentacija treba da ima neku vrstu remonta od sljedećeg ciklusa, a o tim stvarima treba već polako da se razmišlja", dodao je selektor BiH.



