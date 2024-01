Simone Inzagi je "kralj Superkupa": Inter savladao Napoli u finalu – Martinez donio titulu

Simone Inzagi je postao prvi trener u istoriji Superkupa Italije koji je osvojio pet puta ovo takmičenje.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Intera su treći put uzastopno osvojili Superkup Italije!

Nakon što su prošle sezone savladali Milan u finalu, godinu prije tog Juventus, „nerazuri“ su ovaj put bili bolji od Napolija rezultatom 1:0.

Jedini pogodak vidjeli smo u prvoj minutu sudijske nadoknade kada je Lautaro Martinez pogodio za novu titulu kluba iz Milana.

MARTINEZ’ 21st goal of the seasonpic.twitter.com/RugWsqBOzk — F.C. InterData (@Fcinterdata)January 22, 2024

Simone Inzagi je ovom pobjedom ušao u istoriju ovog takmičenja, s obzirom da mu je to peti put da je stigao do pehara. Dva puta je mlađi od braće Inzagi kao trener dolazio do kraja u ovom takmičenju predvodeći Lacio (2017. i 2019. godine), a večeras je stigao do trećeg trofeja sa Interom.

Inače, Inzagi je sa četiri titule do večeras bio izjednačen sa dvojicom trenera.

Pošlo je to za rukom Marčelu Lipiju, koji je ovaj trofej podizao četiri puta kao trener Juventusa (1995, 1997, 2002. i 2003. godine), i Fabiju Kapelu, koji je tri puta osvojio Superkup Italije kao strateg Milana (1992, 1993. i 1994. godine) te jednom kao komandant Rome (2001. godine).

Interu je ovo osmi put da je stigao do trofeja u ovom takmičenju, a samo ekipa Juventusa ima jedan više. Ovo, 36. izdanje Superkupa odigrano je u Rijadu, a prvi put su učestvovale četiri ekipe. Pored Intera i Napolija za titulu su se još borili Lacio i Fiorentina.