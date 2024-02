Zvezda zaradila 60.000.000 u 2023! Terzić: Hoćemo stadion u Surčinu, zemljište oko Marakane vrijedi 100 miliona!

Zvezdan Terzić govorio o rezultatima i planovima Crvene zvezde.

U medija centru stadiona "Rajko Mitić" održana je redovna šesta sjednica Skupštine FK Crvena zvezda, a na kojoj je bilo 12 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, operativni direktor Marko Petrović podnio je izvjrštaj o realizaciji finansijskog plana za 2023. godinu i predlog plana za 2024. godinu, dok su se osim njega obratili predsjednik kluba Svetozar Mijailović, generalni direktor Zvezdan Terzić, sportski direktor Mitar Mrkela i tehnički direktor Marko Marin.

Terzić je u svom obraćanju poručio da je cilj da se obezbijede najveći uspjesi, a to su dupla kruna i novo učešće u Ligi šampiona, dodavši da je uvjeren da će na kraju i ove takmičarske 2023/24 - Crvena zvezda biti šampion, osmi put u posljednjih deset godina, odnosno sedmi put uzastopno čime bi postavila rekord srpskog fudbala. Takođe, govorio je i o tome da je Zvezda zaradila 60 miliona evra u posljednjoj godini, dok planira i izgradnju novog stadiona kod aerodroma "Nikola Tesla" u Surčinu, poručujući da zemljište na kome je sada "Marakana" vrijedi samo 100 miliona.

"Siguran sam u to i da ćemo naredne sezone igrati grupnu fazu Lige šampiona ili Lige Evrope, što će biti osma godina zaredom da to činimo, ali naglašavam da ćemo tim formirati prema zahtevima Lige šampiona. Zvezda će napraviti kostur tima za Ligu šampiona i pripremati se za najelitnije klupsko takmičenje na svijetu, koje smo i ove sezone igrali.

Mislim da možemo da budemo zadovoljni nastupima u Ligi šampiona ove sezone. Bili smo ravnopravan rival u šest utakmica i pokazali da tu i pripadamo, iako je teško takmičiti se sa timovima čiji su budžeti nekoliko stotina miliona evra, odnosno po 10-15 puta veći od našeg godišnjeg finansijskog plana. Ipak, pokazali smo da fudbalski u potpunosti pripadamo tamo. Bili smo konkurentni u svih šest odigranih utakmica, niko nas nije nadigrao, u svim utakmicama rezultat je mogao da bude i drugačiji. Ovo je bez obzira na ostvareni rezultat, ozbiljan iskorak u odnosu na prethodne sezone.

Treba pohvaliti i Baraka Bahara kada su u pitanju utakmice Lige šampiona, jer je to zaista dobro djelovalo, ali je u pojedinim trenucima nedostajalo više sreće, čega smo svi bili svjedoci. Problem je bio u domaćem prvenstvu gdje smo često delovali loše i bljedo, zbog čega je i došlo do raskida ugovora sa šefom stručnog štaba. Nama je prvenstvo prioritet, i tu nismo mogli da prihvatimo loše rezultate bivšeg trenera, kao i lošu igru u nekim utakmicama koje smo pobijedili. Iz tog razloga je došlo do razlaza sa trenerom od koga smo u rezultatskom smislu očekivali mnogo više. Doveden je Vladan Milojević. Smatramo da potencijal ovog tima nije u potpunosti iskorišćen i da je ekipa u domaćem prvenstvu igrala daleko ispod svih očekivanja.

Siguran sam u to da ćemo nastaviti da rastemo kao klub i nastaviti da budemo apsolutni lider ovog dela Evrope. O tome svedoči i činjenica da smo jedan od tri kluba iz cele istočne Evrope koji je igrao u Ligi šampiona, a jedini od Minhena do Istanbula. Afirmisali smo i mlade igrače na velikoj sceni, pa su Nedeljković, Mijatović, Lučić, Stamenić i Điga dobili sansu da nastupaju u Ligi šampiona. Očekujemo u narednom periodu punu afirmaciju Sremcčvića, Šljivića, Kneževića, Radojevića, Mimovića, Maksimovića i ostalih naših bisera koji su već priključeni prvom timu.

Takođe, o ovome govori i tržište koje je prepoznalo kvalitet našeg kluba i mladih talenata naše Omladinske škole tokom zimskog prelaznog roka. Napravili smo izuzetne transfere Nedeljkovića i Mijatovića u Aston Vilu odnosno Siti grupu. Očekujem još više od mladih igrača čije vrijeme tek dolazi. Smatram da smo napravili dobru odluku prodajom oba igrača, jer nas je iskustvo naučilo da odlaganje prodaje može dovesti do pada vrijednosti. Tržište traži mlade igrače koji će se dalje oblikovati i sazrijevati u jačim ligama od naše.

Ostvareni transferi su rezultat sistemskog rada i strateške opredeljenosti našeg kluba ka dovođenju svih najboljih igrača iz Srbije kao i visokom budžetu naše Omladinske škole i našeg B tima - Grafičara kao nastavka iste, od oko 4 miliona evra. Novo pokrenuta "Elitna grupa" Omladinske škole ima za cilj da dodatno unapredi rad i ubrza razvoj naših najvećih talenata. Vjerujem da ćemo na taj način sistemski doći do još boljih rezultata. Broj reprezentativaca u našoj akademiji je povećan za tri puta i možemo čvrsto da stojimo iza tvrdnje da su u Crvenoj zvezdi najveći talenti Srbije i regiona. Konstantno nam pristižu novi talenti, a hrabri smo da našim mladim igračima damo šansu. Vidjeli smo tokom jesenjeg dijela sezone da su za seniorski tim Zvezde debitovali čak i Maksimović i Milosavljević rođeni 2007. godine.



Crvena zvezda finansijski stabilno posluje i to je ono na šta smo takođe ponosni. U 2023. godini smo ostvarili prihod od preko 60 miliona evra, pozitivno ćemo završiti godinu uz profit koji ćemo objaviti kada naše službe završe sva knjiženja i obračune. Napravili smo od Crvene zvezde sistem koji je samoodrživ, prije svega zahvaljujući konstantnom razvoju i hrabrim investicijama. Imamo veliku tržišnu vrijednost u igračima koja se povećala nakon nastupa u Ligi šampiona. Naš veliki kapital je i UEFA koeficijent koji smo zaradili rezultatima na terenu. Rizik koji smo do sada preuzimali se isplatio. Dug Crvene zvezde je u ovom trenutku daleko ispod nivoa našeg godišnjeg prihoda. Danas je budžet Zvezde veći osam puta u odnosu na 2014. godinu kada smo došli u klub.



Od tada pa do danas, klub je generisao 227 miliona evra prihoda samo od UEFA bonusa i transfera igrača, od čega 114 miliona evra od UEFA i 113 miliona evra od transfera igrača. Odgovoran smo i uspješan klub, veliki novac smo unijeli u Srbiju. Od tada pa do danas, državi smo u budžet uplatili 34 miliona evra na ime poreza. Prihod od svih domaćih sponzora, donacija i TV prava u Srbiji je manji od iznosa plaćenog poreza. Nadamo se da smo sa najvećim sponzorima pred potpisivanjem novih uvećanih ugovora. Očekujemo novi ugovor sa našim najvećim sponzorom - kompanijom Gazprom Neft. U okviru tog ugovora o partnerstvu sa Zenitom ćemo 23. marta odigrati prijateljsku utakmicu u Beogradu koja će biti spektakl za pamćenje.



Imamo uspješnu saradnju sa svim sponzorima i proširujemo pul istih. Jedini sponzorski ugovor sa državnom kompanijom je bio sa Telekom Srbija i on je istekao krajem ljeta prošle godine. Iako bez ugovora, nastavili smo da promovišemo Telekom Srbiju čak i u utakmicama Lige šampiona. Željeli smo na taj način da pokažemo poštovanje prema dugogodišnjem partneru kao i poštovanje prema našoj državi.



U pregovorima smo trenutno sa Telekom Srbija oko potpisivanja novog ugovora, nadamo se veće vrijednosti, imajuću u vidu rast kluba u prethodnom periodu. Po pitanju infrastrukture nastavili smo ispunjenje strateškog cilja postavljenog od strane Skupštine kluba, a to je rad na konstantnom unapređenju infrastrukturnih uslova. Trenutno završavamo "Mediko blok" i novi teren sa vještačkom travom koji je nedostajao našem prvom timu. Zvezda je preko 10 miliona evra investirala u stadion i sportsku infrastrukturu. Zadovoljni smo kako nam stadion izgleda jer zadovoljava sve standarde UEFA za odigravanje utakmica Lige šampiona.



Međutim, bez obzira sto smo vezani za slavnu istoriju i tradiciju našeg stadiona, moramo da budemo svjesni da ako želimo popunjen stadion i u domaćem prvenstvu, moramo narodu ponuditi novi sadržaj, novi ugođaj i drugačiji komfor. Statistika kaže da je posjećenost utakmica na novoizgrađenim stadionima širom Evrope dupliralo ili tripliralo broj gledalaca na utakmicama tih klubova, a na taj način visestruko su uvećani i prihodi tih klubova. Ako želimo dalji razvoj Crvene zvezde mi moramo imati novi moderan stadion. Dugoročno smatram da moramo riješiti strateško pitanje naše lokacije, odnosno modernog stadiona i novog i većeg trening centra koji bi gradili na lokaciji blizu beogradskog aerodroma. Naš stadion se nalazi na zemljištu površine 16,5 ha čija tržišna vrijednost iznosi više od 100 miliona evra (nakon usvajanja urbanističkih uslova i rješenja imovinskih pitanja). Cijeli prostor oko stadiona je mrtav i neiskorišćen kapital koji nije u funkciji razvoja našeg kluba. Duboko sam uvjeren da Crvena zvezda mora imati novi moderan stadion i da je održanje postojećeg statusa dugoročno neodrživo ukoliko želimo da se klub razvija.



Klub aktivno radi na ispunjenju svih preduslova, s tim što je za implementaciju istih potreban jedan opšti širi konsenzus kompletne zvezdaške javnosti. Naravno konačnu odluku o ovom pitanju donijeće Skupština kluba. FK Crvena zvezda će kao najveći klub nastaviti da bude motor i lokomotiva cijelog SD, odnosno naše zvezdaške porodice. Rezultatima u prethodnih 10 godina pokazali smo da smo svjesni šta je Crvena zvezda, najveći klub na ovim prostorima, svjesni smo kakvu emociju ona izaziva i kakva su očekivanja i izazovi pred nama. Nastavićemo da budemo najbolji u svemu! To je naša obaveza", zaključio je on.

