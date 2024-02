Fudbalu se sprema zlo i naopako! UEFA hitno mijenja važno pravilo, samo zbog bogatih vlasnika!

Nevjerovatno je šta je sve UEFA sve spremna da "proguta" samo da bi udovoljila najmoćnijima.

U strahu da će se najbogatiji klubovi "odmetnuti" i osnovati Superligu kao što je to bilo u aprilu 2022. godine, UEFA pravi sve veće ustupke u nadi da će zadovoljiti njihove gazde. Tako se od naredne sezone reformišu sva tri UEFA takmičenja, prije svega sa naglaskom na Ligu šampiona, gdje će iznenađenja biti svedena na minimum i sve više ćemo gledati samo obračune bogatih dok će svi ostali biti stavljeni na marginu.

UEFA se ne zaustavlja samo na tome, nego se sprema da "legalizuje" možda i najveći problem modernog fudbala - dozvoljeno posjedovanje više klubova. Već je "zažmurila" kada je dozvolila da Lajpcig i Salcburg, klubovi koji su u vlasništvu kompanije Red Bul, neometano zajedno igraju u Ligi šampiona, pa što onda to ne bi uradili i sa mnogo većim facama?

Engleski biznismen Džim Retklif je kao vlasnik Nice upravo kupio 25 odsto vlasništva u Mančester junajtedu, s namjerom da na kraju postane i stoprocentni vlasnik kluba sa Old Traforda, a nakon što su Premijer liga i Fudbalski savez Engleske odobrili ovaj ugovor - na potezu je UEFA. Prema pravilima, trebalo bi da zabrane jednom od ova dva kluba učešće u Ligi šampiona ako kroz ligaško takmičenje to i ostvare, međutim spremaju se novi zakoni koji će na to reći "može".

Za njih navija i Mančester siti, odnosno Siti grupa - koja stoji iza 12 klubova. Najuspješniji je šampion Evrope Mančester siti, a sve bolje rezultate bilježi i Đirona, drugoplasirana u prvenstvu Španije. Ipak, postojao je strah da neće moći da igraju elitno takmičenje zbog toga što i iza njih stoji isti milijarder - što UEFA sada planira da odobri.

"To je komplikovan problem i postoje stalne diskusije o tome, kako sa predstavnicima klubova tako i sa predstavnicima EKA (Asocijacija klubova Evrope). Moramo da odlučimo pošto će sa novim sistemom UEFA takmičenja ovo biti još veći problem", rekao je generalni sekretar UEFA Teodor Teodoridis najavivši da će "uskoro" ovaj problem biti riješen, što potvrđuju danas i engleski tabloidi koji ističu da je "novi pravilnik" spreman i čeka samo odobrenje.

Podsjetimo, prema aktuelnom pravilniku - Mančester junajted bi morao da završi na boljoj poziciji u Premijer ligi nego Nica u Ligi 1 da bi igrao Ligu šampiona, što svakako ne odgovara milijarderima koji su odlučili da se ne zadrže samo na jednom klubu, nego da razviju čitavu mrežu i "presipaju iz jednog u drugi".

I ne samo to, nego će ubuduće i klubovi iz najjačih liga koji ne uspiju da se kroz domaće prvenstvo plasiraju u Ligu šampiona imati "godinu-dvije" fore jer će do tog mjesta dolaziti na osnovu koeficijenta... Zlo i naopako!

