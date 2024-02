Igraće na EURO 2024, ali želi i na Olimpijske igre u Parizu!

Napadač Atletiko Madrida vjeruje da bi mogao da zaigra na EURO 2024, ali i na Olimpijskim igrama ovog ljeta.

Izvor: Profimedia

Francuski fudbaler Antoan Grizman priznao da će sve učiniiti da učestvuje na Olimpijskim igrama u Parizu ovog ljeta i da će o tome razgovarati sa upravom Atletiko Madrida.

Grizman (32) bi mogao da bude jedan od trojice igrača starijih od 23 godine u sastavu olimpijske reprezentacije "trikolora" koju će u Parizu predvoditi selektor Tijeri Anri.

"To je nešto izuzetno, imati Igre u Parizu", rekao je Grizman, koji bi tako ovog ljeta mogao da igra dva takmičenja - Evropsko prvenstvo od 14. juna do 14. jula u Njemačkoj i Olimpijske igre od 26. jula do 11. avgusta.

"Razgovaraću sa čelnicima u dogledno vrijeme, da vidim da li će me pustiti. Znam svoje tijelo, imamo odlične fizioterapeute i nema problema", dodao je Grizman u intervjuu za "Le Mond", a prenose agencije.

Olimpijski turnir nije u kalendaru Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) i klubovi nisu u obavezi da puste svoje igrače u reprezentaciju.

U francuskoj ekipi mogao bi da bude i napadač Pari sen Žermena Kilijan Mbape, koji je izrazio želju da učestvuje na Igrama.

Francuska je jednom bila olimpijski šampion, 1984. godine.