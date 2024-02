Gdje je "Džej", prvi crnac u istoriji reprezentacije Srbije? Otac ga ostavio na rođenju, davao golove, pa nestao

Da li se sjećate Džejsona Prodanovića koji je debitovao za reprezentaciju Srbije i odmah dobio nadimak Džej? I dalje igra fudbal u Njemačkoj, ali daleko od ozbiljnog nivoa.

Dobro je poznato da fudbalska reprezentacija Srbije ima mnogo "rasutih bisera" po cijelom svijetu i da zbog toga Savez mora neprestano da "češlja" sve meridijane i skautira fudbalere koji imaju naše porijeklo, kako nam se ne bi ponovili neki primjeri iz prošlosti. Zbog toga se FSS ozbiljno angažovao u posljednje vrijeme i navodno je već postigao dogovor sa Luisom Zečević-Džonom iz Arsenala, odnosno Edvardom Ibrovićem Flečerom iz Mančester junajteda. Upućeni kažu da važe za jedne od najtalentovanijih igrača na Ostrvu, ali pred njima je još dug put do razvitka u profesionalnog fudbalera...

Prvi korak je napravljen i svakako je važno da Srbija još od U15 kategorija "preuzima" svoje bisere, ali dobro znamo da se to ne završi uvijek uspješno. Imali smo primjer braće Motika (Nikola i Nemanja) koji su "zapeli" na prelasku iz omladinskog u seniorski fudbal, potpuno je sa scene "nestao" još jedan Nijemac Sava-Arangel Čestić, dok se oni sa malo boljim sjećanjem mogu prisjetiti i Džejsona Prodanovića.

U pitanju je fudbaler koji važi za prvog crnca u fudbalskoj reprezentaciji Srbije koji je pažnju na sebe skrenuo još davne 2016. godine. Njega je FSS primijetio dok je igrao u Dortmundu i Rot Vajs Esenu, pa je u jesen 2016. pozvan u kamp reprezentacije Srbije na kome su šansu dobila talentovana djeca koja "vuku" korijene sa ovog podneblja, a igraju u inostranstvu. Sve je to bila strategija pokojnog direktora FSS Gorana Bunjevčevića i stigao je na poziv selektora Vladimira Ješića, nakon čega je brzo procijenjeno da Prodanović zaista posjeduje kvalitet.

Džejson Prodanović je počeo da se bavi fudbalom u Borusiji Dortmund za čiji je U14 i U15 tim nastupao u sezonama 2013/14 i 2014/15, posle čega se preselio u Rot Vajs Esen, gdje je bio član U16 selekcije i najbolji strijelac tog tima u trenutku poziva FSS.

"Lijepo mi je ovdje. Osjećam se zaista ponosno što nosim dres države u kojoj mi je rođena majka. Ona je iz Crvenke, nosim s mnogo ljubavi njeno prezime. Saigrači su mi odmah dali nadimak Džej. Još nekoliko dana ću biti ovdje u Srbiji i već sada nosim lijepe uspomene. Drago mi je da sam na debiju postigao i gol za Srbiju", rekao je tada za "Večernje novosti" Prodanović.

Iako je na prvom meču u U15 reprezentaciji Srbije dao je gol, pa još dva za godinu dana stariju selekciju, sada mu već osam godina od njega ni traga ni glasa. Nije to naravno slučajno, jednostavno se i Džejson Prodanović "izgubio negdje" kao i brojni mladi igrači koji su obećavali u tinejdžerskim danima, pošto je prelaz u seniorski fudbal bio veoma težak za njega, a možda nije ni birao prave klubove u tom trenutku.

Fudbaler rođen 2001. godine u Izerlonu na zapadu Njemačke, namijenjao se klubova u posljednjih osam godina. Bio je u mlađim kategorijama Duizburga (U17 i U19) pa mu je ipak prvi seniorski klub bio malo poznati Šonebek. Nije se tu dugo zadržao i prešao je u Erdingen, pa drugi tim Kila, da bi od ljetos nastupao za Augzburg II.

U pitanju je naravno drugi tim člana Bundeslige koji se trenutno takmiči u četvrtom rangu njemačkog fudbala, a Prodanović uglavnom ulazi sa klupe. Sa mjesta desnog krila ove sezone postigao je jedan gol, zabilježio je još jednu asistenciju, a ukupno je nastupio na 12 utakmica. U ovom trenutku karijere najvažnije mu je da igra, a ako je nešto dobro za njega, onda je to da su se mnogi igrači iz "rezervnih" timova znali vratiti u Bundesligu, čak i stariji od njega.

Štaviše, prevazišao je i mnogo veće prepreke u životu od ove "fudbalske", o čemu je pričao prije nekoliko godina njegov rođak Tim za "Alo": "Džejsonov otac Kamerunac napustio je porodicu čim se Džejson rodio. Tatu, dakle, nikad nije ni upoznao. Njegova majka, a moja sestra je Srpkinja. Svi smo rođeni u Njemačkoj, ali i te kako čuvamo našu tradiciju. Na srpske korijene ponosan je i Džejson, prepoznali su to ljudi iz FSS-a i bliži se trenutak kada će on ostvariti svoje dječačke snove. Dres reprezentacije Srbije ima odmalena, ali sada, kada ga i zvanično bude zadužio, ostaće to zabilježen datum za sva vremena. Njegovoj sreći nema kraja, jedva čeka da se pojavi u Staroj Pazovi", kazao je on.

"Iluzorno je da neko posumnja u njegov patriotizam, s obzirom na to da je odgajan u duhu srpske tradicije i kulture. Posjetama Beogradu, Crvenki i Kuli, gdje ima rođake, stekao je i iskrene prijatelje. I nikada nije imao ni najmanju neprijatnost zbog boje kože. Srpski narod je divan i pošten, zato sebe ponosno deklariše kao Srbina. Znaju to dobro u njegovom klubu i ponosni su zbog poziva koji je dobio od FSS-a", otkrio je rođak Džejsona Prodanovića.

Inače, Prodanović je otkrio i da navija za Partizan, iako su mu u porodici svi Zvezdaši, a inače je pravoslavne vjere: "Apsolutno se osjećam kao Srbin. Kršten sam u pravoslavnoj crkvi. Moja vjera je pravoslavna", pričao je u jednom od ranijih intervjua kada je bio na radaru Srbije.