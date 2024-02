Natho ne mrda iz Partizana! Izraelac i u 38. godini ostaje u Humskoj

Jedan od najboljih igrača Partizana Bibars Natho stavio paraf na novi ugovor.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bibars Natho (36) stigao je u Partizan 2019. godine i zaljubio se u klub, tako da je danas produžio vjernost do ljeta 2025. Blizu je 200 nastupa, što će uspjeti da dostigne već ovog proljeća, a ističe da Humsku "osjeća kao svoju kuću" u kojoj se najbolje moguće osjeća. "Nadam se da ću nastaviti da pružam sreću svim navijačima i da ću pomoći klubu i saigračima da uradimo najbolje za naš klub", rekao je Natho za zvanični sajt Partizana.

"Mnogo puta sam rekao da se ovdje osjećam zaista dobro. I moja porodica - supruga i djeca se takođe osjećaju kao kod kuće. Imam taj osjećaj od prvog trenutka! Ovo je veoma lijep grad za život, ljudi su topli i prijatni i veoma smo srećni što ostajemo", dodao je nekadašnji kapiten reprezentacije Izraela koji inače ima i srpski pasoš.

Ističe da je za njega najbolji osjećaj kada igra "vječiti" derbi, a da je utakmica koja mu je ostala u pamćenju polufinale Kupa Srbije 2020. godine protiv Crvene zvezde: "To je bio zaista veliki trenutak za klub i za igrače. Najgori je kada izgubiš, a kada Partizan izgubi - to je definitivno najgori osjećaj. Kada smo bili četvrti na kraju sezone, to je za nas bila tragedija i najteži momenat do sada", poručio je Natho koji sa crno-bijelima sanja prvi naslov prvaka Srbije i nada se da će ga dočekati.

"Moja poruka navijačima je kao i uvijek do sada: Partizan je najvažniji i klub je veći od bilo koga! Ono što je dobro za klub, to treba svima da nam bude najvažnije. Želim, takođe, da im kažem da sam zahvalan za svu podršku koju pružaju i da su najbolji navijači koje sam sreo. Kada su uz nas, nezaustavljivi smo, a jedan od najljepših osjećaja je kada napune naš stadion i bodre nas. Obećavam im da ću dati svakog dana 100% i pokušati da ih učinim srećnim, da im dam mnogo pobjeda i, nadam se titulu!", naglasio je Izraelac koji kaže da još ne zna čime će se baviti po završetku igračke karijere.

I dalje ima mnogo toga da pruži, ove sezone ima učinak od sedam golova i sedam asistencija u Superligi, dok je njegova ukupna statistika u Partizanu zaista impresivna - 192 utakmice, 58 golova i 51 asistencija.

