Savo Milošević o baražu "zmajeva": Zaprepastiće se mnogi 21. marta, ovi momci su fenomenalni

Fudbalere Bosne i Hercegovine 21. marta čeka izuzetno važan duel baraža kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj protiv Ukrajine.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Selektor "zmajeva" Savo Milošević je naveo da je stanje u ekipi na vrhunskom nivou i da su svi igrači zdravi i u odličnoj formi.

"Situacija je fenomenalna. Čak mi se ne dopada ova situacija, više bih volio da je ovako bilo u martu. Svi su zdravi i igraju dobro. Ova ekipa može više od pokazanog i uvjeren sa da će se to pokazati 21. marta. Da li će biti dovoljno? Ne mogu da kažem, sport je takav. Nijednoj ekipi u Sarajevu i Zenici neće biti lako. Što se tiče psihičkog rada, to je lakše jer ne moram da im nalazim motiv. Svaki momak ima veliki motiv, samim tim i grupa pa i cijela zemlja", rekao je Milošević u podkastu "Balkan rules".

Usljed prethodnih rezultata, zaključno sa porazom od Luksemburga 4:1 i Slovačke 2:1, postoji skepsa u javnosti BiH. Milošević je pun samopouzdanja i najavljuje izuzetan napredak tima koji će biti vidljiv na terenu.

"Ako je procjenjuju na osnovu prethodnih utakmica, to čak nije loše po nas. Vjerujem da će se zaprepastiti onim što budu vidjeli 21. marta u odnosu na prethodno", dodao je Milošević.

Konstantno je poređenje sa prethodnom generacijom, koja se domogla Mundijala 2014. godine sa Edinom Džekom i Miralemom Pjanićem. Savo navodi da i u ovoj ekipi ima potencijala za igrače svjetske klase, ali da je najvažnije napraviti tim.

"Mali (Amar) Dedić će za godinu, dvije, ako ne već od juna, da igra u nekom od top 15 klubova u Evropi. Nije to neka naučna fantastika. Frapantan je podatak da je on jedan od kapitena kao stranac u Salcburgu. Igrači ne igraju, najveći problem na ovim prostorima je napraviti tim. Ne tim dobrih igrača, jer to ne znači da će pratiti dobrim rezultatima. Kakve smo mi (SRJ) imali timove 1998. i 2000, pa nismo uradili ništa dalje od samog odlaska na Svjetsko i Evropsko prvenstvo. Jaka imena na papiru nisu garant. I ta generacija koju pominješ je otišla na jedno Svjetsko prvenstvo, a ovi momci tek treba da pokažu koliko mogu".

Milošević je naveo i dva razloga zbog kog će nacionalna selekcija BiH protiv Ukrajine biti na svom maksimumu.

"Prvo, jer tačno znam koliko bi to narodu Bosne i Hercegovine značilo i tačno znam ono što večina ljudi ne zna, ovo momci su fenomenalni", rekao je Milošević, pa potom objasnio:

"Prerano je otpisivati ovu ekipu. O njima možemo da pričamo tek za 10 godina. Oni su fenomenalni, čak pretjerano dobri momci. Stariji fudbaleri su bili mangupi, svašta su znali, ovi momci su jako profesionalni, fokusirani, nema iskakanja. Oni osjećaju preveliki pritisak i odgovornost jer su svjesni šta se priča o njima i njih to boli. Oni od prije bi rekli: 'Boli me uvo', jer imaju samopouzdanje. Ovima mora drugačije da se priđe. Imaju odgovornost i osjećaj da moraju da vrate ovom narodu. Moraju da nađu svoj način kako da urade. Ne mogu na način moje generacije".

Na pitanje da li postoji razumijevanja u savezu, ističe da to ne zavisi samo od funkcionera, koliko do javnog mnjenja.

"Jako je bitno kako ćemo mi izgledati u martu. Jedno je rezultat. Drugo je jednako bitno, a to je igra. Odluka ovog saveza ili bilo kog na svijetu dolazi iz osluškivanja javnog mnjenja. Trudim se da budem direktan, ali je sitaucija takva kakva je. Nije sjajna", prenio je portal "Sportske.net".