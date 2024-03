Partizan ide na Marakanu po titulu: Duljaj sa ovih 11 napada Crvenu zvezdu!

Lider Superlige odlazi na stadion Crvene zvezde da odbrani prvo mjesto. Pročitajte pretpostavku koji sastav Partizana će izaći na 172. vječiti derbi.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan odlazi na 172. "vječiti" derbi protiv Crvene zvezde da odbrani prvo mjesto i da napravi ogroman, možda i presudni korak ka osvajanju titule poslije sedam godina. Igor Duljaj pokazao je u decembru da zna kako da "namjesti" tim za meč sa Crvenom zvezdom, u kom trenutku da "pogura" heroje i šta bi trebalo da uradi da donese timu najveću pobjedu. Ovog puta, pred njim je takođe niz izazova.

Prije svega, izazov su povrede. Štoper i kapiten Svetozar Marković i centarfor Mateuš Saldanja imali su probleme sa koljenom, odnosno sa mišićem zadnje lože i zbog toga je i dan pred meč neizvjesno da li će igrati. Ipak, ogroman značaj meča, šampionski ulog i liderska pozicija sigurno će uticati na to da tandem nosilaca igre odigra i preko granice bola, ako bude potrebe za tim. Zbog toga, pretpostavljamo da će ipak biti na svojim mjestima od prvog minuta.

To znači da će ispred golmana Saše Jovanovića igrati četvorka u kojoj će biti i Partizanov bonus, štoper Bojan Kovačević (19) koji je ove zime stigao iz Čukaričkog, debitovao golom protiv IMT-a, a sada bi mogao da bude gurnut u vatru ispred defanzivnog univerzalca crno-bijelih Aleksandra Filipovića (29), koji je ove sezone "pokrivao" sve tri pozicije u odbrani.

To nas dovodi do veznog reda, tradicionalno najvažnijeg za "rovovsku" borbu u derbiju. U njoj će crno-bijeli prvoborac sigurno biti Leonard Ovusu (26), takođe januarsko pojačanje lidera Superlige. On je zauzeo mjesto Kristijana Belića (sada igrača AZ Alkmara) i ljubitelji fudbala u Srbiji prvi put će ga upoznati na najvećoj sceni. Na poziciji kraj njega takođe postoji dilema koji će principu Duljaj odabrati - da li će krenuti od starta sa Bibrasom Nathom, "mozgom" igre crno-bijelih, ili će odlučiti da izraelskog veterana sačuva za drugi dio meča, kada se bude i odlučivao pobjednik - a možda i šampion. Za razliku od prethodnih derbija, Duljaj sada ima dovoljnu dubinu u timu da može da odabere, a ako se odluči da Natho ode na klupu, u šta u ovom trenutku vjerujemo, u startnih 11 mogao bi da uskoči Denil Kastiljo (19). Njegovi kvaliteti sigurno bi učinili crno-bijele spremnijim za čvršću fizičku borbu u centralnom dijelu terena, dok bi njegova mladost sigurno donijela i određeni rizik. Da li će ga Duljaj preuzeti i vjerovati u Ekvadorca od starta? Pretpostavljamo da hoće.

U ofanzivnom dijelu crno-bijelog tima djeluje da nema dileme, pa se očekuje da Gajas Zahid i na ovom derbiju pokaže koliko zna i zašto je za polusezonu postao jedan od najvažnijih igrača u Humskoj. Isto tako, i Zvezda će imati veliki izazov da se sačuva od ofanzivaca Alda Kalulua sa jedne i Jung Džun Goha sa druge strane. Ispred njih, u špicu se očekuje Saldanja, a u slučaju da ne bude mogao, Duljaj na klupi ima pouzdane i razigrane ofanzivce - Nemanju Nikolića, strijelca posljednjeg Partizanovog gola iz igre na "Marakani" u derbijima, kao i mladog Sameda Baždara.

Uz sve navedeno, pretpostavljamo da će Partizanov sastav ovako izgledati u subotu na "Marakani", u 172. "vječitom" derbiju: Jovanović - Stojković, Kovačević, Marković, Antić - Kastiljo, Ovusu - Kalulu, Zahid, Goh - Saldanja

(MONDO - M.Š)