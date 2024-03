Srpski trener osuđen u Zagrebu! Upao u stan žene, uhvatio je za vrat i vikao da je ku*va: Izvinjavao se na sudu!

Fudbalski trener iz Srbije osuđen je u Zagrebu zbog toga što je napao ženu u njenom stanu i ukrao joj telefon.

Srpski fudbalski trener osuđen je u Zagrebu na uslovnu kaznu od osam mjeseci zatvora i moraće da plati troškove postupka u iznosu od 300 evra. On je u junu 2022. godine upao u stan jedne žene i tražio je da obnove svoju vezu. Ona je to odbila i tada je nastao haos.

"U naletu bijesa ju je uhvatio rukama za vrat, odgurnuo je do ležaja u dnevnoj sobi i govorio joj da je ku*va i iz ruke joj je istrgao mobilni telefon 'Ajfon 12' koji je zadržao kod sebe, istrčao je iz stana i zaputio se u nepoznatom smjeru poslije čega ga je ona prijavila policiji", piše hrvatski portal "24 sata".

Navodi se da on živi na teritoriji Republike Srbije i da su mu mjesečni prihodi oko 3.000 evra i da do sada nije bio osuđivan. Ne navodi se njegovo ime niti u kom klubu radi. "Žao mi je zbog svega što se dogodilo", rekao je on pred sudom i tvrdi da je htio da joj vrati mobilni čim se vrati s puta, ali je uhvaćen na graničnom prelazu gdje je uhapšen. Ima rok od 15 dana da se žali na presudu.

