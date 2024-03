Preminuo profesor Veljko Aleksić, kreator Zvezdinog plana za evropsku titulu!

Preminuo je profesor fudbala Veljko Aleksić, koji je ostavio dubok trag u Crvenoj zvezdi i u njenom najvećem uspjehu.

Izvor: MN PRESS

Bivši trener i legendarni funkcioner FK Crvena zvezda, Veljko Aleksić, preminuo je u 84. godini u Beogradu. On je šezdesetih bio fudbaler crveno-bijelih, dubok trag ostavio je i u Vojvodini kao dio šampionske generacije, a igrao je i u Belgiji, Holandiji i Francuskoj. Poslije igračke karijere posvetio se studijama i postao profesor fudbala na Fakultetu za fizičko vaspitanje i sve vrijeme je ostao aktivan u Crvenoj zvezdi.

Krajem 1986.godine Zvezda je usvojila plan "Petogodišnji program stručno-pedagoškog rada FK Crvena zvezda", a koji je ostao upamćen kao studija kako će Crvena zvezda pokoriti Evropu. Njen autor bio je upravo Veljko Aleksić i napisao je studiju u konsultacijama sa tada vodećim tandemom funkcionera kluba, Vladimirom Cvetkovićem i Draganom Džajićem.

"Na osnovu istraživanja koje su radili profesor Aleksić i njegovi saradnici ustanovljeno je da 56% jdečaka iz Beograda, Niša, Kragujevca, Kruševca, Kraljeva, Valjeva i Šapca navija za Crvenu zvezdu, dok 44% navija za druge klubove. Iz toga se izvodi zaključak da svaki drugi potencijalni fudbaler navija za crveno-bijele. Zbog toga se u planu konstatuje: 'Naša je obaveza da njihove mogućnosti provjeravamo i omogućimo im da se stave u sportsku službu Crvene zvezde', saopštila je svojevremeno Zvezda.

"Veljko Aleksić je pravi intelektualac, čovjek vizije i veliki stručnjak koji je, slušajući me i savjetujući, tačno znao šta želim. Ja sam, sa druge strane, prepoznavao njegove tendencije i program je tako finalizovan. Vjerovao sam da možemo da napravimo evropski rezultat jer nam je godinama malo nedostajalo da stignemo u neko finale. Od 1979. kada je sjajna generacija igrala u finalu Kupa UEFA, mučili smo se, nedostajalo nam je uvijek nešto malo, ali činilo mi se u svim segmentima. Pitali smo se šta je to malo i kako da 'to malo' prevaziđemo. I onda se rodila ideja o petogodišnjem planu razvoja, o postavljanju nekih parametara koji će podići standarde u svim segmentima rada kluba", govorio je Dragan Džajić, tada tehnički direktor kluba.

Projekat je podrazumijevao korake koje je bilo potrebno proći u formiranju šampionskog tima.

U sezoni 1987/88 angažovati glavnog trenera na pet godina i angažovati dva vrhunska igrača.

U sezoni 1988/89 angažovati dva vrhunska fudbalera i tim formirati na osnovu ugovornih obaveza koje bi značile da u profesionalnom pogonu svi moraju biti vezani za Crvenu zvezdu do 1992.godine.

U naredne dvije sezone dovesti još ukupno tri igrača iz drugih sredina.

"Vodio sam svakodnevne razgovore sa Cvetkovićem i Džajićem. Pričali smo o tome šta program mora da sadrži s obzirom na istoriju, originalnost Crvene zvezde i dotadašnje okolnosti. Na osnovu tih sastanaka donesena je odluka da ja pišem program, a da se poslije svakog završenog segmenta konsultujem sa obojicom. Program je sadržao 432 stranice, sačinjen je i siže od 32 strane, a projekat je trebalo da ostane svojevrsna klupska tajna koja nikako nije smjela da dospe u širu javnost", govorio je profesor Veljko Aleksić.

U programu su se postavili i konkretni sportski ciljevi koji bi trebali da se postignu u toku njegove petogodišnje realizacije, a prognoza rezultata bila je najzanimljiviji dio:

1987/88 – Obračun sa već poslovičnim jugoslovenskim fudbalskim javašlukom među svima koji rade u klubu, makar i po cijenu trenutno slabijih rezultata.

1988/89 – Osvajanje prava za učešće u jednom evropskom kupu.

1989/90 – Jedan trofej u zemlji i učešće u evropskom kupu bez većih takmičarskih obaveza.

1990/91 – Jedan trofej u zemlji i učešće u finalu evropskog kupa.

1991/92 – Pokušaj osvajanja jednog evropskog trofeja, bez većih takmičarskih obaveza u domaćim takmičenjima. U ovoj sezoni Crvena zvezda bi morala konačno da ima jak, stabilan, standardan i uigran tim koji ima prepoznatljivu igru!

"Promijenjeno je 60 igrača!"

Vidi opis Preminuo profesor Veljko Aleksić, kreator Zvezdinog plana za evropsku titulu! Fudbal, Crvena zvezda, Olimpik Marselj, Finale Kupa Evropskih sampiona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 1 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 2 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 3 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 4 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 5 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 6 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 7 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 8 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 9 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 10 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 11 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 12 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 13 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 14 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 15 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 16 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 17 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 18 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 19 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 20 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 21 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 22 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 23 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 24 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 25 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 26 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 27 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 28 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 29 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 30 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 31 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 32 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 33 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 34 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 35 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 36 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 37 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 38 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 39 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 40 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 41 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 42 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 43 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 44 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 45 / 47 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 46 / 47 Izvor: MN PRESS Br. slika: 47 47 / 47

"Papir trpi sve, smatrali su skeptici. Ali sa vremenske distance od 30 godina, kada pogledamo realizaciju ovih delova programa možemo zaključiti da su i profesor i uprava zaslužili ocjenu 'deset' za posao koji su odradili, a glavni cilj programa - osvajanje evropskog trofeja, ispunjen je godinu dana ranije", podsetila je Zvezda.

Cvetkovićev, Džajićev i Aleksićev plan je ostvaren. U sezoni 1987/88 osvojena je šampionska titula SFR Jugoslavije, u sezoni 1988/89 Zvezda je bila druga u prvenstvu i izborila je plasman u Evropu. Sljedeće, 1989/90 osvojila je titulu prvaka Jugoslavije, a godinu kasnije ispisala je istoriju, jer je 1991. postala prvak Jugoslavije, Evrope i svijeta.

"Da bi se stvorio tim koji je osvojio Evropu za 3,4 godine promijenjeno je 60 igrača. U vrijeme mog mandata u Crvenoj zvezdi, za 18 godina došlo je i potpisalo profesionalni ugovor 162 igrača. To pripada procesu stvaranja tima. Kada imaš ideju da stvoriš nešto veliko ne možeš ništa bez programa koji je neophodan da bi se napravilo nešto ozbiljno. Program određuje cilj, služi za iznalaženje mogućnosti da ga ostvariš. E, kada imaš program, onda su ti potrebni kvalitetni, posebni ljudi da ga ostvare", ponavljao je generalni sekretar Vladimir Cvetković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!