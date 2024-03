Umoran sam od priča rekla-kazala, samo ovo je istina! Pešić se oglasio o izbacivanju iz Stankovićevog tima

Srpski centarfor izneo svoju stranu priče!

Srpski fudbalski internacionalac Aleksandar Pešić oglasio se povodom navoda da je odstranjen iz ekipe Ferencvaroša, koju trenira Dejan Stanković. On je u razgovoru za "Informer" rekao da se dogodila samo "mala nesuglasica" na treningu i da je umoran od "rekla-kazala" priča.

"Tvrdim da nije bilo nikakvog sukoba i da je to glupost. Do srijede sam u Beogradu, imamo tri dana slobodno i od četvrtka sam ponovo na raspolaganju stručnom štabu. Nije uopšte tako kako su mediji predstavili. Došlo je do male nesuglasice sa golmanom oko neke lopte, ali to se svakodnevno dešava u svim klubovima i u svakoj svlačionici je to normalna pojava. Tvrdim da je to istina i umoran sam od priča rekla-kazala", kazao je Pešić.

Bivši centarfor Crvene zvezde ove sezone dao je 12 golova za Ferencvaroš, od toga tri u grupnoj fazi Konferencijske lige, a u posljednjih mjesec dana uglavnom je bio rezerva. Sa klupe je 25. februara ušao u igru protiv Ujpešta i dao dva gola, 3. marta je asistirao protiv Kečkemeta, a potom je odigrao 11 minuta protiv Fehervara i tog 10. marta je za sada posljednji put nastupio.

U prošlom kolu, protiv Puškaš akademije, nije bio u timu i to je pokrenulo nagađanja da više nije u rotaciji Dejana Stankovića.

