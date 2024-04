Nekadašnji engleski fudbaler priznao: Bio sam kokainski zavisnik!

Bivši vezista reprezentacije Engleske Deni Marfi priznao da je postao zavisan o kokainu nakon završetka igračke karijere.

Izvor: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Marfi je prije penzionisanja nastupao za Kru, Čarlton, Totenhem, Fulam i Liverpul, s kojim je osvojio FA kup, Liga kup i Kup UEFA, a karijeru je okončao u dresu Blekburna 2013. godine.

Nakon što je okačio kopačke o klin, počeo je da radi kao sportski komentator za engleske medije, između ostalih i za državni Bi-Bi-Si (BBC).

Sada je otvorio dušu o problemima s kojima se borio nakon prestanka igračke karijere.

"Kada nemate fudbal, problemi postaju ogromni", rekao je 47-godišnji Marfi u podkastu Bena Hita, a prenijeli mediji u Engleskoj.

"Kada igrate fudbal, adrenalin i dopamin, sve te stvari čine vas naprednim i energičnim. A kad sam prestao tu čaroliju sam pravio od kokaina i pušenja trave. A mogao sam da živim bez pića, nisam bio alkoholičar. Mogao sam da sjedim u kući s alkoholom i da ne popijem ni kap".

Na pitanje je li bio zavisan o kokainu, Marfi je odgovorio potvrdno.

"Neko vrijeme jesam. Došao sam do tačke kada sam mislio da ne mogu raditi stvari bez njega. Što je bila besmislica, naravno da sam mogao. U početku vam to uspijeva, možda ćete to raditi jednom sedmično, dva puta, kasnije dodate i treći. Na kraju se nakupi i uhvati vas".

Međutim, dodao je da je pronašao podršku i da mu je terapija pomogla da se uhvati u koštac sa svojim problemima.

Nekadašnji engleski reprezentativac je istakao da je "proveo godinu dana u svijetu boli" nakon završetka karijere, ali "ta godina do 18 mjeseci od 2017." dali su mu "želju da bude bolji nego što je bio ranije".

"Duboko očajan sam bio. Sada ima puno više načina za pomoć nego ranije. Mislim da ima još toga, ali nikada ne možete dobiti sistem siguran od grešaka".

Smatra da je uobičajeno da bivši igrači imaju slične probleme kao on i da je "zaprepašten" koliko mu se kolega obratilo sa istim ili sličnim problemima.

Dr Majkl Benet, direktor u Udruženju profesionalnih nogometaša (PFA), rekao je da sindikat "redovno podržava" članove koji su razvili zavisnosti nakon što je nekadašnji igrač Evertona Dele Ali progovorio o svojim problemima s tabletama za spavanje.

Takođe, ranije je i bivši golman Liverpula i Koventrija Kris Kirkland takođe govorio o svojoj zavisnosti o lijekovima protiv bolova, koja je trajala skoro cijelu deceniju.