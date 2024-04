Fudbaler na robiji u paklu od zatvora: Tamo su silovanja svakodnevna?!

Živio je u luksuzu, igrao fudbal i trgovao ogromnim količanama droge. Kada je uhvaćen, život mu se pretvorio u pakao.

Izvor: YouTube/David Blaine/Instagram/qpromes

Nekada veliki talenat holandskog i evropskog fudbala, Kvinsi Promes (32) osuđen je početkom ove godine na šest godina zatvora zbog trgovine drogom. Sud u Amsterdamu, njegovom rodnom gradu, utvrdio je da je bivši reprezentativac te zemlje učestvovao u uvozu i izvozu stotina kilograma kokaina 2020. godine. Sa saradnicima je ukupno prenio 1.360 kilograma kokaina iz luke u Antverpenu u Belgiji do Holandije, u dva navrata. Ta količina droge na crnom tržištu vrijedi više od 76 miliona evra. "Uhvaćeni" su njegovi telefonski pozivi u kojima je okriveno da je direktno bio uključen u transport droge iz luke u Brazilu i u njen dalji transport iz Belgije. Nakon izricanja presude, zaplijenjeno je devet njegovih kuća u Holandiji.

U trenutku presude, Promes je živio u Moskvi, gdje je igrao za Spartak od 2014. do 2018. i od 2021. godine do minule zime. Krajem februara 2024, on je zadržan na aerodromu Al-Maktum u Dubaiju, pod optužbom da je bježao poslije saobraćajne nezgode. Njegov klub, Spartak, bio je u tom trenutku u Emiratima na pripremama. Iako je sljedećeg dana pušten iz pritvora, naređeno mu je da mora da ostane u zemlji do suđenja, a onda je u međuvremenu 12. marta ponovo uhapšen, po zvaničnom zahtjevu Holandije za njegovim isporučenjem.

Iz ovakvog luksuza Promes je otišao na tešku robiju:

U ovom trenutku, on služi kaznu u Al-Avir zatvoru, o kojem holandski mediji pišu kao o jezivom mjestu, u kojem je po 20 zatvorenika u ćelijama predviđenim za šestoricu i spavaju na podu. Novinar crne hronike i bivši policijac Džon van den Huvel otkrio je da se u tom zatvoru svakodnevno događaju se*sualni napadi, da je malo čuvara i da je boravak u kaznionici nelagodan i zbog pretjerane klimatizacije.

"Djeluje da se silovanja događaju svakodnevno, jer je malo stražara koji bi vodili računa o bezbjednosti. Zatvorenici provode vrijeme u hladnom i bučnom okruženju zbog pojačanih klima uređaja", objavio je Holanđanin. Zatvorenici moraju da se podrede tamošnjim pravilima, jer ih u suprotnom čekaju oštre kaznene mjere.

U takvim uslovima, Promes je uputio nadležnim zahtjev da bude izručen Rusiji, ali je neizvjesno da li će ona biti odobrena, dok se istovremeno i holandski tužioci bore da ga dovedu u rodnu zemlju, da tamo odgovara za krivična djela. Uz trgovinu drogom, na teret mu se stavlja i napad nožem, jer je jednog rođana izbo na žurci u julu 2020.

Fudbaler koji je svojevremeno živio glamuroznim životom i na društvene mreže kačio slike svog bogatstva, sada je suočen sa jako teškim uslovima i ako bude isporučen Holandiji, neće biti pušten na slobodu prije 2030. godine.