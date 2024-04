Više nema "zimskog sna" srpskih klubova: Superliga skraćuje najdužu pauzu u Evropi

Predložene su promjene u kalendaru za sezonu 2024/25 Superlige.

Zajednica Superlige i Prve lige Srbije predložila je kalendar takmičenja za sljedeću sezonu, prema kojem će takmičarska 2024/25 početi 19. jula i jesenji dio trajaće do 22. decembra, kao i do sada, ali će zimska pauza biti za pola mjeseca kraća nego do sada, objavio je "Sportski žurnal".