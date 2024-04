Feđa Dudić o slaboj posjeti na utakmicama Radničkog 1923: "Nisam tužan, već očajan! Navijači, gdje ste?"

Trener Radničkog 1923 ne može da prihvati da njegova ekipa ima tako malu podršku u istorijskoj sezoni.

FK Radnički 1923 najprijatnije je iznenađenje Superlige Srbije, ali to Kragujevčane ne interesuje previše. Iako je tim Feđe Dudića trenutno peti na tabeli, odavno siguran učesnik plej-ofa, u četvrtfinalu je Kupa Srbije i uz to se i kroz prvenstvo bori za Evropu, sve to nije dovoljno da publika dođe na "Čika Daču".