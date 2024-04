Velež u gradskom derbiju bez trenera Klafurića, ali i četvorice fudbalera: Nije problem što mene nema na klupi...

"Rođeni" mostarski derbi protiv Zrinjskog (subota, 16 časova) dočekuju bez Duke, Lohana, Pece i Džafića.

Izvor: Promo/FK Velež Mostar

Dean Klafurić zbog suspenzije neće moći da sjedi na klupi Veleža u gradskom derbiju protiv Zrinjskog (subota, 16 časova), ali je naglasio da zna koliko mostarski derbi znači svima, te se nada da će njegova ekipa i bez šefa stručnog štaba na stadionu "Pod Bijelim brijegom" dati maksimum u dvoboju sa aktuelnim šampionom.

"Derbi je uvijek poseban, pogotovo gradski derbi. To nije običan derbi. U dobroj formi ga dočekujemo, ali i Zrinjski isto tako, koji ima ambicije za naslov prvaka. Idemo na pobjedu - to je naš stil. Uvijek se nadigravamo i tako će biti i na ovoj utakmici. Daćemo sve od sebe da nađemo put do pobjede", istakao je Klafurić.

Njega više brinu izostanci igrača, s obzirom na to da zbog problema sa kartonima i povredama neće moći da računa na četvoricu fudbalera.

"Nije neki problem što sam suspendovan i što neću biti na klupi, utakmicu sam pripremio sa svojim asistentima, zajedno radimo i sarađujemo, to je timski rad. Veći problem je što neće biti Džafića zbog kartona, što je Peco bolestan, što je Duka povrijeđen i što Lohan još nije spreman...", dodao je trener Veleža.

Izvor: Promo/FK Velež Mostar

Omar Pršeš uvjeren je u pozitivan ishod mostarskog derbija.

"Znamo šta ovim ljudima znači derbi u našem gradu. Ja vjerujem u ovu ekipu. Poslije lošeg otvaranja sezone i slabijih rezultata, digli smo formu i tamo idemo da damo maksimum. Treba ponoviti pristup iz prošlog derbija i imamo čemu da se nadamo", poručio je Pršeš.

PREMIJER LIGA BIH - 26. KOLO:

Tuzla siti - Široki Brijeg (15.30)

Borac - Sloga Meridian (20.30)

Subota:

Zvijezda 09 - GOŠK (13.30)

Zrinjski - Velež (16.00)

Nedjelja:

Igman - Posušje (13.00)

Željezničar - Sarajevo (20.00)







