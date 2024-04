Poznata navijačica Ivana Knol požalila se na Instagramu.

Izvor: instagram.com/knolldoll/

Ivana Knol privukla je mnogo pažnje na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a već najavljuje da će napraviti spektakl i na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj. Zbog njene popularnosti na društvenim mrežama, bila je pozvana i na meč Arsenala, dok je s druge strane u Hrvatskoj daleko od statusa "omiljene navijačice".

Tako se Ivana Knol požalila da je "zabranjena" na stadionima Hajduka i Osijeka koji su je odbili: "Samo želim da objasnim situaciju koja se trenutno događa. Radim na projektu u vezi sa nadolazećim Europskim prvenstvom i trebao mi je lijepi stadion u Hrvatskoj na 30 minuta snimanja projekta, bez ljudi, bez ikakvih komplikacija koje bi mogle naštetiti terenu", napisala je Hrvatica pratiocima i dodala šta se desilo kada je kontaktirala sa hrvatskim klubovima.

"Nakon što je moj tim poslao upit NK Osijeku, dobili smo negativan odgovor. Uspjeli smo doći do kontakta za Poljud, gdje smo dobili odgovor da ne promovišemo Hajduk te da ne možemo snimati tamo jer ne doprinosimo promociji Splita. Samo ne znam kako stadion u Njemačkoj pristaje na istu situaciju i smatraju da to doprinosi promociji, a recimo moja zemlja ne. Ovdje sam još jednom željela da naglasim, iako imam podršku od običnih ljudi, da uvijek postoje oni koji pokušavaju da me zaustave u mom uspjehu, ali ništa ne može da me zaustavi. Što me ne ubije, ojača me", napisala je atraktivna navijačica.

Knol, koju na Instagramu prati više od tri miliona ljudi, već je ranije najavila kako će svakako doći na Evropsko prvenstvu u Njemačku na kojem će s tribina opet bodriti hrvatsku reprezentaciju. "Vatreni" igraju protiv Španije, Albanije i Italije.

Vidi opis U Kataru poludjeli za njom, a u Hrvatskoj "zabranjena": Ivana Knol pobjesnila šta su joj uradili u domovini! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/knolldoll Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/knolldoll Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/screenshot/knolldoll Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/screenshot/knolldoll Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/screenshot/knolldoll Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/knolldoll Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/knolldoll Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/knolldoll/printscreen Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: instagram.com/knolldoll/ Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: instagram.com/knolldoll/ Br. slika: 10 10 / 10

(MONDO - M. V.)