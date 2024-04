"Čuvali me Arkan i šef UDBE!" Trebalo da bude milijarder, a Velibor je postao najveće zlo fudbala!

Velibor Džarovski je decenijama namještao mečeve, od najnižih liga do onih međunarodnih utakmica. A ništa od toga ne bi bilo moguće da nije imao jaka leđa!

Izvor: MN PRESS

U 75. godini je poslije kratke bolesti preminuo Velibor Džarovski, kralj namještanja u Jugoslaviji. Legendarni Makedonac je mogao da namjesti meč u bilo kom sportu, a hvalio se kako je do prije nekoliko godina nameštao sportske događaje. Govorio je i o namještanju u srpskom sportu, a 2015. godine je dao recept za "štelovanje" rezultata.

"Postoje namještene utakmice, u to su uključeni svi. I uprave, stručni štabovi i igrači, odnosno lažirane utakmice, sa time je upoznato nekoliko igrača. Ko to danas radi? Svi! Namještaju političari koji su na vlasti a uključeni su u rad klubova. Oni rade to zbog svoje promocije. Moguće je da najbolji igrač na terenu namjesti utakmicu. Onaj ko zna da gleda, lako može da utvrdi da je utakmica namještena", rekao je Džarovski, 2015. godine.

Iako je poznat i po brojnim legalnim poslovima, prije svega vezanim za estradu pošto je bio menadžer svim najvećim imenima pop muzike bivše države on se najviše dičio namještenim mečevima u nižim rangovima i slabijim ligama.

"Nisu za meni najveći uspjesi Zdravko Čolić, Mišo Kovač, Bijelo Dugme, Tereza Kesovija, Bora Čorba, Oliver Mandić, Kemal Monteno, Miki Jevremović, Indeksi i „Leb i sol”, čiji sam bio menadžer, već fudbalski klub Sloga Jugomagnat u prvoj makedonskoj ligi. Osvojili smo tri titule zaredom, zahvaljujući meni", rekao je u jednom intervjuu.

Navodno je meč Leskovec - Velgošti u nižim ligama uspio da namjesti da se završi rezultatom 134:0, a prva namještena utakmica mu je bila između ekipa Jugokokte i Tikveša. "Počeo sam kao fudbaler, prvo sam šest mjeseci igrao za Ovče Polje 1968. godine, a onda još tri godine za Jugokoktu, Nisam bio dobar fudbaler zato što sam volio da se kockam mnogo više nego da treniram. Takođe sam bio mnogo bolji u organizovanju noćnih provoda i uzimanju novca od toga. Trener me je uglavnom stavljao na lijevog beka kada god je trebalo da izgubimo meč. Počeo sam sa velikim poslom u Jugoslaviji 1973. godine. Da su u moje vrijeme postojale ove moderne kladionice, sada bih bio milijarder! Propustio sam decenije brzog klađenja, lake love, ali se ne žalim, iza sebe imam stotine namještaljki na staromodan način, na koje sam ponosan. Trudim se da uhvatim i ove nove tokove. I dalje namještam. Namještam, šta vam je to čudno? To je moj posao, moja profesija, moja strast. Svi znaju da sam kockar u duši. Zarađivao sam nekad puno, zarađujem ponešto i sada. Prije dvije sedmice sam na kladionici pokupio neku siću... Nekih 13.000 evra. Nisu mi dozvolili veću uplatu, limitirali su iznos, naročito što sam se opredijelio za rukometnu utakmicu."

Izvor: YouTube/Jutarnji program TV Happy/Screenshot

Nekadašnji predsjednik Fudbalskog Saveza Jugoslavije Slavko Šajber ga je napadao u više navrata, a kada je rekao da je Džarovski namjestio 22 utakmice Makedonac ga je ispravio!

"Pogriješili su, namjestio sam 23 utakmice. Međutim, kada se došlo do analize utakmice Hajduk – Sloboda u Splitu, a rezultat je bio 1:1, onda je tužilac rekao – valja poslije ovoga izaći na rivu. To je značilo, zašto da čačkamo Hajduk. Imamo Džarovskog i onako za 22 namještene utakmice"", rekao je Džaro za koga je "Tempo" tih godina pisao da je "Najveće zlo jugoslovenskog fudbala".

Ali kako namjestiti meč? Naći slabu kariku, kaže ekspert za namještanje! U svemu tome mu je mnogo pomagala i uloga estradnog menadžera.

"U svakom klubu imate igrače koji su kockari, trebaju mu pare za kuću, želi novi auto ili ima ljubavnicu koju treba izdržavati. Normalno je da sam na stadionima, gdje sam radio koncerte, upoznavao igrače. Muvao sam i s upravama klubova. Uđem u svlačionicu sudiji i kažem: 'Ne vadite kartone, danas igraju dva prijateljska kluba.' I svima je sve jasno."

Pronijela se i legenda da je bio simpatičan Josipu Brozu Titu koji je navodno naredio da Džarovskog policija ne dira. A on je stigao da namješta i međunarodne utakmice!

"Namještao sam ja i evropske klupske i reprezentativne utakmice. I jednu utakmicu reprezentacije Makedonije. Trebalo je izbaciti Republiku Irsku. Italijanski sudija je svirao dva penala za Makedoniju. Naravno da sam imao politička leđa, i to široka, inače bih još bio u zatvoru. Jedan od mojih zaštitnika bio je Stane Dolanc, tadašnji šef tajne i javne policije Jugoslavije, čovjek koji je htio da naslijedi Tita. Zaštitu mi je pružao i vlasnik kluba koji je bio prvak skraćene Jugoslavije, ispred Zvezde i Partizana. Bio je moj veliki prijatelj. Zajedno smo ljetovali i kockali se po kazinima. Još jedan moj zaštitnik je i danas kralj Svetog Stefana", istakao je Džarovski, a jedan od tih zaštitnika je očigledno prema priči bio i Željko Ražnatović Arkan, predsjednik i vlasnik Obilića koji je jedini "oteo" titulu Crvenoj zvezdi i Partizanu od devedesetih do danas.

Vidi opis "Čuvali me Arkan i šef UDBE!" Trebalo da bude milijarder, a Velibor je postao najveće zlo fudbala! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Ipak, ovakav način života je i njega samog "navukao" na kocku pa nije bilo sve tako sjajno..."Ne mogu to da preciziram, ali znam da sam po evropskim kazinima, igrajući poker i barbut, izgubio, po mojoj slobodnoj procjeni, 5.000.000 maraka. Što je najgore, imao sam i svoj kazino i jedva sam čekao da ga zatvorim i odem da oprobam sreću u Grčkoj, Njemačkoj ili Austriji”, istakao je on.

(MONDO, Nikola Lalović)