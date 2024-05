"Partizan je bio prvi do prije mjesec dana" Crno-bijeli doživjeli jedan od najbolnijih udaraca ove sezone

Poruka trenera Vojvodine nakon meča

Trener Vojvodine Božidar Bandović čestitao je svojim igračima trijumf protiv Partizana u Beogradu. Golom Njegoša Petrovića u posljednjim trenucima utakmice, Voša je nakon punih osam godina slavila u Humskoj.

"Mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Prezadovoljan sam našom igrom, ali to nije prvi put, jer je to učestalo u svim ovim utakmicama za nama. Posljednji put ovdje je Vojvodina slavila 2016. godine i ovi momci su zaslužili ovaj trijumf zbog svega što su pokazali danas. Partizan je do prije mjesec dana bio prvi na tabeli, ima odličnu ekipu, ali mislim da smo zasluženo pobijedili. Čestitam momcima i na borbenosti i na taktici i na svemu što su pokazali", rekao je Bandović poslije meča.

On je podvukao da Vojvodina neće mijenjati svoj stil i pristup igri. "Pokazali smo naš stil igre, da možemo da igramo sa svima i da nećemo ništa da mijenjamo bez obzira na rivale. Mogu da odam priznanje mojim igračima na svemu što rade od prvog dana od kako smo zajedno".

U narednom kolu, u srijedu, 8. maja od 18 časova Vojvodina dočekuje ekipu Čukaričkog, dok je pred Partizanom grčevita borba da ostane drugi na tabeli u mečevima protiv Napretka, Mladosti, Čukaričkog i Radničkog 1923.