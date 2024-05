Piksi ne mijenja formaciju za EURO: Jedan detalj otkrio plan Srbije, nema više eksperimentisanja

Spisak Dragana Stojkovića potvrđuje da se neće menjati formacija "orlova" na Evropskom prvenstvu.

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković objavio je širi spisak od 35 imena, od čega će 26 igrača na kraju da bude dio Evropskog prvenstva. Ono što može da se vidi već na prvi pogled jeste da neće doći do promjene formacije srpskog tima. Nastaviće sa trojicom igrača pozadi.

Vidi se to po činjenici da na spisku nema bekova. Nisu pozvani ni Milan Gajić, Kosta Nedeljković ni Aleksa Terzić. Dakle, plan je jasan, da nastavi da se forsira isti stil igre kao i do sada sa trojicom pozadi. Pokušao je Piksi da napravi promjenu u prethodnom "prozoru" za prijateljske mečeve i to se nije dobro završilo.

Na utakmici protiv Rusije u Moskvi i ubjedljivom porazu (4:0) bekovske pozicije pokrivali su Gajić i Mladenović. Doduše, teško da to može da bude reper za ocjenu promjene formacije, jer je Gajić skrivio penal u 21. minutu, dobio direktan crveni i to je bio kraj nadanja. Nekoliko dana poslije toga, na meču sa Kiprom i pobijedi (1:0), selektor je vratio trojicu igrača u posljednju liniju (Babić, Milenković, Mašović). Izgleda da neće biti novih eksperimenata pred Evropsko prvenstvo.

Srbija će odigrati dva kontrolna meča pred početak takmičenja. Prvo protiv Austrije u Beču (4. juna), pa protiv Švedske u Stokholmu (8. juna). Posle toga sledi selidba u Nemačku i mečevi grupne faze sa Engleskom (16. jun), Slovenijom (20. jun) i Danskom (25. jun).