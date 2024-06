"Treba biti realan što se tiče našeg fudbala!" Barbarez pred Italijane: Želimo ovakve ekipe za protivnike!

Selektor BiH najavio je nedjeljni duel sa Italijom u Empoliju.

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH će sutra uveče (20.45), u prijateljskoj utakmici, ukrstiti koplja sa Italijom u Empoliju.

Biće to drugi meč na klupi "zmajeva" za Sergeja Barbareza, kojem je tako pripala čast da isprati "azure" na prvenstvo Evrope, na kojem će braniti titulu osvojenu prije tri godine.

"Želimo da imamo ovakve ekipe za protivnike, da stičemo iskustva protiv velikih reprezentacija. Sada je kraj prvenstava i mnogo igrača nedostaje u ovom junskom terminu koji je nezahvalan. Međutim, radujemo se ovim utakmicama, donijeće nam mnogo toga i to se vidjeti kasnije", rekao je Barbarez u najavi ove utakmice, dodavši:

"Treba biti realan što se tiče našeg fudbala. Neće mi biti dosadno da to stalno ponavljam. Igrali smo protiv Engleske i Italije, nije to lako izdržati. Mi smo novi, igrači su novi, mnogo je povrijeđenih, dosta promjena, termin... Sve to igra svoju ulogu. U našim očima, svakako je razlog poraza nedostatak snage jer nismo u trenažnom procesu."

Na spisku Sergeja Barbareza za okršaje sa Engleskom i Italijom pojavio se veliki broj debitanata.

"Cilj je da stvorimo reprezentaciju koja će deset godina igrati zajedno. Danas tu imamo 17 ili 18 igrača. Koncentrisaćemo se na 25, 28 momaka i cilj nam je da oni igraju pet, šest ili 10 godina zajedno."

Da li će biti promjena u timu u odnosu na okršaj na Ostrvu?

"Hajde da ostavimo nešto za sutra, da saznate na terenu. Nećemo puno mijenjati jer nismo pobornici promjena. Biće rokada, ali sistem igre i način ćemo pokušati da zadržimo jer vjerujemo da idemo u pravom pravcu."

Biće ovo prvi okršaj Italije i BiH nakon skoro četiri godine. Posljednji put su dvije selekcije odmjerile snage u novembru 2020. godine, u okviru jedne od grupa A divizije Lige nacija, a Italijani su na Grbavici trijumfovali rezultatom 0:2.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)