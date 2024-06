Čudi me da se igrači nisu potukli međusobno! Piksi digao ton pred novinarima: Neko bi ovo htio da pokvari!

Selektor Srbije potpuno otvoren pred novinarima.

Izvor: MN PRESS

U reprezentaciji Srbije vlada odlična i profesionalna atmosfera i selektor Srbije Dragan Stojković Piksi posebno je to naglasio, pred utakmicu odluke Evropskog prvenstva protiv Danske u utorak (21).

"Čudi me nekad da se igrači ne potuku kada su toliko dugo zajedno na jednom mjestu, jer se to dešava, ali ovi svi moji igrači su izgleda mnogo fini i nemam trunku primjedbe na njihovo ponašanje na treningu, van terena, u hotelu, uopšte u izvršavanju obaveza."

"To je ono što nas krasi, možda bi neko htio to da pokvari, da razbije tu harmoniju, zajedinštvo, ali ne damo to bilo kome", poručio je Stojković, odlučan u namjeri da takav ambijent među "orlovima" ostane do posljednjeg zajedničkog dana ovog ljeta. A svi se nadamo da on neće doći u utorak.

Pratite uz MONDO prenos konferencije za novinare Dragana Stojkovića Piksija.