"Nije dobro što to curi u javnost!" Stanojeviću pomenuli jedno pojačanje, on digao glas: To nas remeti!

Aleksandar Stanojević se oglasio i objasnio u kakvom je stanju Partizan.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Aleksandar Stanojević je stigao i odradio prvi dio priprema sa ekipom Partizana, a u međuvremenu su mu se pridružila neka nova pojačanja. U prvom presjeku stanja ekipe rekao je da je zadovoljan radom iako je njegov tim neočekivano poražen od slovenačkog Brava 2:1.

"Imam prvi presjek ekipe, jasniju sliku u vezi sa nekim igračima, kao i u kakvom smo stanju trenutno. Veoma sam zadovoljan onim što sam vidio. Idemo korak po korak, u ovoj fazi rada je najbitniji intenzitet, da se upoznamo, da igrači dobiju prve zahtjeve, koje su dobro prihvatili. Nije to, naravno, još ono što želimo, daleko smo od toga, ali napredujemo iz dana u dan, to je najbitnije. Bio je to meč gdje sam želio da se uvjerim u sposobnosti nekih momaka, da imamo jasniju sliku. Bilo je dosta mladih igrača, neke ćemo poslati na pozajmice, neke vratiti u omladinsku selekciju, ali ćemo se preusmjeriti na mlade snage u narednom periodu. Pojedini igrači su napredovali, neki nisu i žao mi je što nismo imali još jedan meč u Sloveniji da steknemo još jasniju sliku, no, šta je - tu je", rekao je Stanojević.

Pitali su ga i ko je ostavio dobar, a ko loš utisak, ali nije htio još uvijek da priča o tome.

"Rano je da diskutujemo na tu temu, iako nemam problem da kažem šta mislim, tim prije što navijači Partizana zaslužuju da znaju sva dešavanja i da se sve otvoreno kaže. Ipak, ovo je period rada kada svi variraju, stanje se mijenja iz dana u dan, uz to smo imali veliki broj igrača, mislim da odavno nije tako bilo. Jedan dan bude bolji, drugi lošiji, ali sve je to normalno dok ne odmorimo i uđemo u lakši ritam", dodao je Stanojević.

Otkako je prošli put bio u Partizanu igrački kadar se značajno promijenio. Sada se polako upoznaje sa ekipom i očekuje da za sedam do deset dana ima jasnu sliku o tome kakva mu je ekipa i šta joj nedostaje za iskorak ii borbu za titulu.

"Svaki trener ima zahtjeve i ne bih ulazio u detalje ili poredio. Što se mene lično tiče, važno mi je da prihvate to što postavimo pred njih i da shvate šta želim, da imaju jasnu visiju toga, da znaju u svakom momentu šta treba da rade i, što je najvažnije, da igrači to prihvate. E, sad, još nismo na sto odsto, no, leći će sve na svoje mjesto. Ove pripreme su kraće za sedam do deset dana i to nam svakako nedostaje, ali nema kukanja, idemo dalje, moj posao je da u kraćem vremenu postavim stvari na mjesto i da poslije toga uđemo u turnir u Moskvi i mečeve".

Stigla su i pojačanja - Nihad Mujakić, Kervin Arijaga i Ibrahim Zubairu. Sada se govori i o dolasku Ifeta Džakovca, a to što informacije o transferima cure u javnost mu se uopšte ne sviđa.

"Sa njima ćemo, prije svega, dobiti na čvrstini i brzini. Mujakića znam iz Turske, Arijaga je zadnji vezni, reprezentativac je Hondurasa, koji takođe ima dobre fizičke predispozicije, a potpisali smo i Zubairua, mladog igrača sa dvije godine iskustva u Srbiji. Vjerujem da će biti lijepo osvježenje za nas i da će opravdati očekivanja. Nije dobro što takve stvari cure u javnost, to remeti poslovanje. Đakovac jeste profil igrača koji mi se dopada, ali daleko od toga da je realizacija transfera blizu ili završena, naprotiv. Sa druge strane, imamo još neke opcije, jer ne možemo da čekamo previše, 20. jula već imamo važnu utakmicu. Ako se riješi - biću zadovoljan, ako se ne završi brzo, okrećemo se drugim opcijama", završio je Stanojević.

