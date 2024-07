Trener Egnatije za Mondo: "Ne razumijem zašto nema navijača, ovo je istorijski meč za oba kluba"

Edlir Tetova, trener albanske Egnatije, koja će se sastati sa ekipom Borca u prvom pretkolu Lige šampiona, za Mondo je govorio o očekivanjima od ovog duela, promjenama u svojoj ekipi, dosadašnjim uspjesima, odluci UEFA kao i strašnoj tragediji koja je pogodila ovaj klub.

Izvor: Ustupljena fotografija za Mondo

Pred fudbalerima Borca je prvi evropski ispit u novoj sezoni. U srijedu (10. jul) na Gradskom stadionu u Banjaluci, u okviru prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, gostovaće albanska Egnatija.

Šampion ove zemlje je relativno nepoznat našoj sportskoj javnosti, ali ukoliko izabranici Mladen Žižovića žele da zakažu dvomeč sa grčkim PAOK-om u drugom pretkolu Lige šampiona, prvo će morati da "preskoče" ovu prepreku.

Egnatija nema bogato evropsko iskustvo. U evropskim takmičenjima su do sada igrali samo jednom i to prošle sezone kada ih je, u okviru prvo kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu eliminisala ekipa Ararat-Jermenija i to nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Trener šampiona Albanije Edlir Tetova je u razgovoru za MONDO govorio o očekivanjima od debitanskog nastupa u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Šef stručnog štaba Egnatije imao je priliku da gleda ekipu Borca na pripremama u Sloveniji, a izdvojio je nekoliko stvari koje krase crveno-plave.

„Prvi put nam je da igramo kvalifikacije za Ligu šampiona i potrudićemo se maksimalno. Moja želja je bila da se prva utakmica igra u Elbasanu, ali i ovako je u redu, neće nam to predstavljati problem. Gledao sam Borac u pripremnoj utakmici. Ono što ih krasi je da insistiraju na posjedu, dugo drže loptu i čekaju pravi trenutak za napad. O lošim stvarima ne mogu da govorim“, započeo je Tetova razgovor za Mondo.

Za razliku od Borca koji je doveo dvocifren broj napadača, klub iz Rogožine nije mnogo mijenjao tim u odnosu na minulu sezonu.

„Imali smo nekoliko promjena ove sezone i ti momci su se dobro snašli. Idu korak po korak zajedno sa timom do željene forme“, rekao je trener ovog klub komentarišući promjene u svom timu.

Izvor: Ustupljena fotografija za Mondo

Navijači Egnatije na pauzi između dvije sezone saznali su loše vijesti. Jurgens Montengro i Fernando Mederios, ponajbolji i najstandardiniji fudbaleri, napustili su Egnatiju po završetku sezone, a o njihovom odlasku, koji svakako predstavlja dobru vijest za navijače Borca, Tetova je rekao:

„Njih dvojica su dobili bolje ponude i izabrali najbolje za sebe u tom trenutku. Fudbal je takav, uradite dobre stvari u jednoj sezoni i poslije možete izvući maksimum za sebe ili jednostavno probati nešto drugačije.“

Edlir Tetova je u klub stigao u januaru 2023. godine, a od tada niže samo uspjehe. Klub je vodio u 71 utakmici te je osvojio tri trofeja – dva puta Kup Albanije i već pomenutu šampionsku titulu.

„Egnatija je sa mnom osvojila tri trofeja u ove dvije godine. Moj projekt i ciljevi idu jako dobro, trudim se da dam sve od sebe i nastavim da učim svoje igrače da budu najbolji. Period od dvije godine je kratak, ali ako ste fokusirani ništa nije nemoguće“, rekao je on za naš portal.

Tetova o tragediji koja je potresla ovaj klub

Krajem prošle godine Egnatiju i sve navijače ovog kluba potresla je ogromna tragedija. U tom trenutku njihov najbolji igrač Rafael Dvamena preminuo je usred meča. Fudbaleru iz Gane u toku meča protiv Partizanija je pozlilo, srušio se na teren, a nije mu pomogla ni brza reakcija doktora koji su ga operisali.

Tetova je kratko prokomentarisao ovu tragediju koja je duboko potresla javnost u Albaniji.

„Tog dana smo svi izgubili jedan dio nas, ali smo obećali jedni drugima da ćemo nastaviti. Rafael nam je pomogao sa neba.“

Izvor: MB Media Solutions / Alamy / Alamy / Profimedia

Trener albanskog šampiona komentarisao je i odluku UEFA da zabrani dolazak gostujućih navijača na oba meča. Kako kaže ne razumije takvu odluku i svjestan je da su navijači oba tima htjeli da budu na tribinama.

„Ne razumijem zašto, ali znam da su svi navijači Borca ili Egnatije željeli da gledaju utakmicu sa tribina i da uživaju u igri. Kako navijači da dođu i kažu svojoj djeci da njihov tim igra u Ligi šampiona ove godine, ali iz ovog ili onog razloga oni nisu prisutni. Nadam se da će navijači Egnatije i Borca da uživaju"“, zaključio je Edlir Tetova razgovor za naš portal.

Podsjećamo, prva utakmica između Borca i Egnatije igra se u srijedu (10. jul) od 21 časa dok je revanš sedam dana kasnije na Elbasan Areni.