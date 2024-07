"Treba tražiti novu energiju, smjenu generacija!" Mijatović o Srbiji na Euru: Najlakše je smijeniti trenera!

Predrag Mijatović je govorio o Srbiji na Evropskom prvenstvu u fudbalu u Nemačkoj.

Izvor: TV Arena sport/Screenshot/MN Press

Nekadašnji proslavljeni srpski reprezentativac Predrag Mijatović gostujući u emisiji "Kec na jedanaest" na "K1" govorio je o učinku Srbije na Evropskom prvenstvu i istakao da su "orlovi" mogli, ali i morali da prikažu mnogo više. Prije svega kada se pogledaju neki drugi timovi koji su kvalitetom ispod srpskog tima uspjeli da postignu bolje rezultate.

"Mogli smo više, morali smo više. Bilo je reprezentacija koje su fudbalskim kvalitetom ispod nas, a pokazale su da u fudbalu nije najvažniji samo kvalitet, već da mora da ima i drugih faktora. Smatram da je naša reprezentacija otišla manje ambiciozno nego što je bio slučaj u Kataru, ali smo se vratili sa istim stanjem. Nezadovoljstvo, vidim da je energija u samoj reprezentaciji među igračima, selektorom i igračima, nije bila na zavidnom nivou, to smo mogli da vidimo iz izjava samih igrača, ali stvari koje smo saznali nakon odlaska iz Njemačke. Ne možemo biti zadovoljni i treba tražiti novu energiju, nova rješenja i razmišljati možda o smjeni generacije", rekao je Mijatović.

Nekadašnji napadač Partizana, Valensije i Fiorentine odigrao je nekoliko velikih takmičenja za nacionalni tim SR Jugoslavije, a kako kaže na turnirima je veoma bitan ambijent i da igrači shvate da su u službi tima. Ipak tokom turnira nije vidio da je njegov saigrač iz vremena igranja za SRJ Dragan Stojković Piksi napravio potrebne promjene.

"Svaki trener pred samu utakmicu zajedno sa svojim štabom razmatra i analizira sve igrače i shodno protivniku bira neki tim. Ranije sam govorio da je na turnirskim takmičenjima veoma bitan ambijent i da igrači shvate da su u funkciji tima i da nema mjesta egoizmu. Nebitno je ko će dati gol ili biti malo iznad svih. Selektor je imao dileme na koji način da izvede pravi tim, u pojedinim situacijama je imao jasnu ideju sa kim treba da izađe, ali kako se približavala utakmica, imao je nekih dilema. Nije lako u ambijentu u kojem je takmičenje počelo na način koji se ne očekuje, a naše takmičenje je počelo porazom od Engleske, na toj utakmici su se vidjele stvari koje treba popraviti. Mislili smo da će se to desiti i na drugoj i trećoj, ali se na kraju nije dogodilo. Krenuli smo od više ka manje. Na kraju se ispostavilo da je utakmica sa Danskom bila čudna. Puno nekih situacija koje nisu svojstvene reprezentaciji kao što je Srbija, puno nezadovoljnih igrača koji su mislili da treba da igraju. Na kraju se desilo da Srbija nije napravila ništa na EP, jeste se plasirala, što jeste uspjeh, ali mislim da je našim kvalitetom koji posjeduje reprezentacija, moglo uraditi mnogo više", dodao je on.

Ipak, najlakše je okriviti selektora i smijeniti ga i to ne može biti cijeli problem kada je nacionalni tim Srbije u pitanju, smatra Mijatović.

"Mnogo je lakše kada se desi debakl, okriviti trenera. To se dešava uvijek, jer je mnogo lakše smijeniti jednog čovjeka nego 25 fudbalera. Fudbaleri moraju da shvate da oni takođe imaju vrlo veliku odgovornost i obavezu da ponekad, i pored mišljenja trenera, nametnu svoje mišljenje i ubijede ga da ono što misle u tom trenutku nije dovoljno – to se zove karakter. To moraju da naprave igrači koji imaju iskustva. Treneri se ponekad izgube, ali tu su veterani, igrači koji mogu da kažu da bi mogli drugačije da urade. Što se tiče segmenta FSS-a, to je pitanje koje treba razmotriti i pronaći adekvatne ljude", naglasio je Mijatović za "K1".

(MONDO, K1, N. L.)