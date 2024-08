Jeziv zločin fudbalera potresao Englesku: Trajno oštetio mozak dvogodišnjoj djevojčici, čeka ga zatvor

Strašan zločin Kjerana Mejsona Hjuza potresao je Ostrvo.

Izvor: Twitter

Jezive vijesti dolaze iz Engleske gdje je nekadašnji fudbaler Milvola Kjernan Hjuz-Mejson otpušten iz kluba jer je nanio ozbiljne povrede mozga dvogodišnjem djetetu. Ovaj 32-godišnjak je optužen i osuđen za napad koji se desio u Eseksu 2020. godine, a 10. septembra ga čeka izricanje presude.

Nekadašnji fudbaler je radio kao trener Enfil Boroa u nižim ligama i klub je odmah reagovao i ekspresno ga otpustio kada je otkriveno da je dvogodišnjoj djevojčici nanio "povrede mozga koje će joj ozbiljno uticati na razvoj". Sada njegova žrtva zahtjeva 24-časovnu njegu.

Hjuz Mejson je počeo u mlađim kategorijama Arsenala i Totenhema, a u Milvolu je prvi put zaigrao za prvi tim 2009. godine. Tu se zadržao do 2010. a onda je nastupao u nižim ligama za Grimzbi, Keterng, Veling, Mejdstoun, Leterhed, Grejs i Barking. Prošle godine je poćeo da se bavi trenerskim poslom u Tauer Hamletsima, a do sada je bio trener Enfild Boroua. Klub je odmah izdao hitno saopštenje.

"Enfild Borou je otpustio Kjernana Mejson Hjuza sa mjesta trenera. Odluka je donesena u svjetlu nedavnih ozbiljnih pravnih problema iz njegove prošlosti, koje nisu otkrivene tokom procesa zapošljavanja. Enfild Borou želi da ima najveći mogući integritet i odgovornost i sigurni smo da moramo da postupamo u skladu sa našim vrijednostima. Cijenimo razumijevanje i podršku naših navijača i zajednice u ovakvom trenutku. Nećemo se dalje oglašavati", stoji u pismu predsjednika kluba.

Hešteg junajted, klub u kome je Hjuz Mejson igrao i bio trener od 2020. do 2022. godine je takođe izdao saopštenje povodom ovog slučaja. "Ove večeri klub je saznao duboko šokantne vijesti o jednom od naših bivših igrača koji je bio trener rezervnog tima Kjernana Hjuza Mejsona. On je osuđen za zaista užasne zločine. Prvo, svi koji su povezani sa klubom žele da žrtvi i njenoj porodici ponude naveću moguću podršku. Ne možemo ni da zamislimo kroz šta su prolazili kada su se ovi užasni događaji odvijali. Možemo da kažemo da klub nije imao nikakve informacije o tim događajima do danas. Rečeno nam je da su se zločii desili prije nego što je potpisao za nas. Naš klub ima apsolutno nultu toleranciju na ponašanje koje ima kakvog dodira sa ovakvim. Naše vrijednosti su poztivne, inkluzivne i želimo da budemo sigurno mjesto za sve", navodi se u saopoštenju Hešteg junajteda.