"Izvinite što plačem, ali rekli su mi pet minuta pred meč!": Gušila se u suzama, Australijan open je prevario

Kimberli Birel nije mogla da se iskontroliše nakon što su joj pet minuta pred meč promijenili rivalku.

Sve je šokirala odluka Ruskinje Ane Kalinjinskaje da se povuče sa Australijan opena neposredno prije meča sa Kimberli Birel u prvom kolu u Melburnu. Bukvalno nekoliko sati prije meča "laki luzer " Eva Lis je saznala da će dobiti šansu da igra. Nijemica je šokirala Birel i pobijedila je 6:2, 6:2 i sada će igrati sa Viktorijoim Gračevom u drugom kolu.

Kalinjinskaja koja se povukla i sa turnira u Adelejdu nakon jednog seta odigranog protiv Belinde Benčić sada se javila i otkrila šta se zapravo desilo. Ona se zarazila virusom i nije nikako mogla na teren.

"Jako je tužno i frustrirajuće što sam morala da se povučem sa Australijan opena. Zaista sam se radovala igranju ovdje, ali zarazila sam se nekakvim virusom. Zdravlje je ipak na prvom mjestu", napisala je Ruskinja koja je trenutno 16. na svijetu, a na Australijan openu je bila 14. nositeljka.

Ipak nije se ovo svidjelo Kimberli Birel kojoj su bukvalno pet minuta pred meč promijenili rivalku i ona se gušila u suzama na svojoj konferencii za medije. "Izvinite, nisam htjela da plačem... Ja sam jako emotivna osoba, čovjek sam. Mnogo sam truda uložila u ovo, igrala sam mnogo dobrih mečeva i da mi se desi ovakav dan... Zaista je to teško prihvatiti. Ipak desilo se i kao što sam rekla ne bih željela da se samo ovoga sjećam sa Australijan opena. Htjela bih da se sjećam sjajnih mečeva i vremena provedenog sa porodicom. Očigledno ću biti malo tužna i razočarana, a onda ću nastaviti. Izvinite", rekla je Kim Birel.

Rivalka bijesna!

Naravno da je Eva Lis bila oduševljena šansom da nastupi na Australijan openu i sada bi sa još jednom pobedom mogla konačno da uđe u prvih 100 na VTA listi. Ipak, pred sam meč joj nije bilo svejedno. "Paničila sam malo jer nisam spremila svoja pića, nisam imala nikakvu odeću za meč. Otišla sam u svlačionicu, presvukla se i onda su mi prozvali ime. Nisam imala zagrevanje, ništa! Ako ste laki luzer ne očekujete mnogo. Na neki način je turnir gotov, ali mnogi ljudi oko mene su mi dali nadu da ima šanse da uđem u žreb. Zato sam bila ovde celog dana. Nisam imala šta da izgubim i zato sam bila opuštena", rekla je Eva Lis.

Ipak Birel koja je svoj meč prvog kola izgubila bila je jako nervozna i zaplakala je na konferenciji za medije. Nije mogla da iskontroliše emocije i rekla je da je mnogo uticalo na nju to što joj je u poslednji čas promenjena rivalka

"Stvarno sam jako razočarana što nisam bila na svom nivou danas. Da sam mogla da igram meč ponovo voljela bih to. Moglo je drugačije, ali tako je kako je. Vrlo sam ponosna na to kako sam prošla kroz kvalifikacije i kako sam igrala u posljednjih nekoliko nedjelja. Ne znam šta je bio razlog za promjenu protivnice i ne bih mogla da vam kažem tačno vrijeme, ali znam da nije bilo mnogo prije završetka prethodnog meča. Djelovalo je kao pet minuta. Pripremila sam se da igram sa Anom, znala sam da ću se boriti sa njom, istraživala sam, radila sa timom i nažalost nisam sa njom igrala. Kada sam saznala da igram sa nekim potpuno drugim nažalost me je poremetilo. Ipak i rivalka je bila u istoj poziciji kao ja, moja je odgovornost što nisam dobro igrala. Samo mi je pobjegao meč... ", rekla je Kimberli Birel poslije meča dok se gušila u suzama na konferenciji za medije.