Partizan odbio 8 miliona evra za Saldanju, a sad se kaje: Crno-bijeli nemaju ponude za Brazilca?

Partizan navodno nema niti jednu ponudu za svog najboljeg igrača Mateuša Saldanju kog je htio da proda.

Brazilski napadač Mateuš Saldanja bio je na korak od odlaska iz Partizana još zimus kada je klub odbio ponudu od 8 miliona evra za njega. Interesovali su se prije svega klubovi iz Turske, Saudijske Arabije i Španije, tražio je Partizan oko 10 miliona za njega i nadao se da će ga prodati ovog ljeta, ali sada "Mozzart Sport" prenosi da za njega nema ponuda.

To je vjerovatno posljedica povrede koju je zadobio zimus, pa zatim i slabije forme koju od tada prikazuje. Ove sezone postigao je tri gola, od toga dva u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Dinama iz Kijeva, ali ga od tada praktično nema na mapi. Nije se pokazao protiv Lugana, niti u sat vremena sa Gentom, kada je bio potpuno bezopasan po protivnički gol, tako da možda i ne čudi što su se interesentni "ohladili".

Na neki način to pravi problem Partizanu jer već mjesecima znaju da će otići iz kluba. Zbog toga je doveden Đorđe Jovanović i cijela ekipa je pravljena za period poslije Saldanje, ali sada su crno-bijeli u situaciji da moraju da budu strpljivi jer ne žele da ga baš prodaju "ispod cijene".

"Biće vjerovatno pojačanja. U principu, to je još jedan napadač, imamo neke ponude za Saldanju. Neću vam ništa novo reći kad kažem da je naš najvrijedniji igrač. Ima ponuda, na upravi kluba je da li će to prihvatiti. Šta će biti narednih dana i nedjelja, to ćemo vidjeti", poručio je sportski direktor Ivica Kralj za "Arenu Sport" o statusu Brazilca koji već dugo djeluje kao ni da "glavom nije više u Humskoj".

Podsjetimo, Saldanja je ljetos stigao iz Japana u Partizan za 1,3 miliona evra i od tada je postigao 21 gol na 40 utakmica za vicešampiona Srbije, dok ima i pet asistencija.