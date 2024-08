Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić oglasio se poslije plasmana u Ligu šampiona.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić čestitao je ekipi, stručnom štabu, klubu i navijačima plasman u Ligu šampiona izboren pobjedom protiv ekipe Bode Glimt.

Nakon meča protiv Norvežana i četvrtog ulaska crveno-bijelih u grupnu fazu, Terzić je rekao da je prvak Srbije izborio plasman u društvo u kojem zaslužuje da bude.

"Čestitam fudbalerima, stručnom štabu, mojim saradnicima, navijačima, kao i svim zaposlenima u Crvenoj zvezdi na još jednom fantastičnom uspjehu koji smo svi zajedno ostvarili. Ponovo je Marakana pokazala koliko je moćna i koliko je podrška navijača prevaga u našu korist. Bilo je ovo fantastično veče na Marakani, još jedno o kom će se dugo pričati i mislim da svi zvezdaši mogu da budu ponosni zbog aktuelnog trenutka u kom se naš klub nalazi", rekao je Terzić.

"Ovo je pobjeda i za srpski fudbal, drago mi je što ćemo ponovo predstavljati našu zemlju u Ligi šampiona. Pokazali smo da nam je tu mjesto, uspjeli da iz minusa u Norveškoj dođemo do pobjede i plasmana. Potvrdilo se i sve ono što smo mi u klubu znali još kada smo sastavili ovu ekipu, a to je da je ovo tim pun sjajnih igrača sa fenomenalnim karakterom. Svakog dana je lijepo biti zvezdaš, ali ove večeri je to za nijansu još ljepše", kazao je Zvezdan Terzić.

Vidi opis "Zvezda je Liga šampiona, znali smo od prvog dana": Zvezdan Terzić se oglasio poslije velike noći na Marakani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Već je poznato da Crvenu zvezdu čeka ogromna zarada od učešća u Ligi šampiona, a poznat je i termin žrijeba za Ligu šampiona.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!