Partizan nije vjerovao igraču od 4.000.000 evra: U Humskoj ga ispustili, Radnički zaradio najviše u istoriji

Talentovani fudbaler karijeru nastavlja u Engleskoj, a Partizan je propustio da napravi veliki posao.

Izvor: MN PRESS

Jedan od najvećih transfera srpskih igrača ovog ljeta napravio je Radnički iz Kragujevca i to prodajom bivšeg igrača Partizana. Mladog veznog fudbalera Milana Aleksića (19) Kragujevčani su prodali Sanderlendu i to baš u trenucima kada je on postajao seniorski reprezentativac Srbije. Zaradili su dobro od prodaje igrača koji je bio "njihov" samo godinu dana - između dolaska iz Partizana i odlaska u Englesku.

Milan Aleksić je ponikao u mlađim kategorijama Čukaričkog, a zatim u ljeto 2021. godine pojačao je kadetsku ekipu Partizana. Bio je dio i omladinskog tima crno-bijelih, a išao je i na pripreme sa seniorskim sastavom u kojem nikada nije dobio šansu. Zbog toga su u Humskoj ovog ljeta gledali kako novi reprezentativac pravi unosan transfer, dok oni traže igrača baš na poziciji koju on igra.

Partizan ga nije sačekao

Prethodnog lheta Milan Aleksić je bio na pripremama sa prvim timom crno-bijelih, ali nije uspio da se nametne tadašnjem treneru Igoru Duljaju. Sredinom septembra, nakon što je već počela sezona, Aleksić se preselio u Kragujevac i potpisao višegodišnji profesionalni ugovor sa Radničkim.

Njega je u srce Šumadije pozvao sportski direktor Slavko Perović, nekadašnji ofanzivac Crvene zvezde. Ispostavilo se da je to sjajan posao za obje strane. U trenutku kada je Radnički iz Kragujevca bio posljednji na tabeli Aleksić je stigao bez obeštećenja, jer nije imao profesionalni ugovor sa Partizanom, a nakon dolaska Feđe Dudića eksplodirali su i Kragujevčani i Milan.

Nešto malo manje od godinu dana kasnije Milan Aleksić potpisao je ugovor sa Sanderlendom i pojačao je ekipu koja se takmiči u Čempionšipu. Praktično se u roku od 24 časa dogodilo da proslavi 19. rođendan, obezbijedi transfer u inostranstvo i dobije poziv selektora Dragana Stojkovića Piksija u seniorsku reprezentaciju.

Piksi ga obožava

Još tokom prethodne sezone, dok je za veći dio fudbalskih navijača u Srbiji Milan Aleksić bio anoniman, o njemu je hvalospjeve govorio selektor Dragan Stojković. Svojevremeno jedan od najboljih veznih fudbalera na ovim prostorima prepoznao je u Aleksiću budućeg reprezentativca Srbije, pa nije ni čuo što je sada Milan dio seniorske selekcije.

"Ima par njih interesantnih u oba tima. Aleksić ima samo 18 godina a vidio sam jedan prijem lopte kao Mesi. To je nešto što ne može svako. Fenomenalna kontrola lopte, pregled, pas... On je već u našim mlađim selekcijama i budućnost radi za njega. Pitanje je dana kada će debitovati za A tim. To je moja prognoza", rekao je Piksi nakon meča Radničkog i Vojvodine.

Pretpostavlja se da je Aleksić bio na prvom Piksijevom spisku za Evropsko prvenstvo, na kojem se našlo preko 50 igrača. Kada je izbor skraćen na 35 imena njegovo se nije našlo u kombinaciji za veliki turnir, ali je mladi fudbaler očigledno shvatio selektorove riječi kao motiv da vrijedno radi i napreduje. Ogroman napredak tokom prve sezone u seniorskom fudbalu donio mu je veliki transfer u inostranstvo.

Crno-bijelima baš takav treba

Odmah nakon povratka u Humskoj trener Aleksandar Stanojević javno je saopštio na kojim pozicijama su mu potrebna pojačanja. Kao prioritet istaknut je ofanzivniji igrač u defanzivnom dijelu veznog reda, a to je baš pozicija koju je Aleksić pokrivao u timu Radničkog iz Kragujevca.

Partizanu je bio zanimljiv Ifet Đakovac, na kraju je u klub stigao Stefan Kovač, a sve to je bilo jer je Milan Aleksić već ovog ljeta bio preskup za klub koji ga je besplatno pustio u srce Šumadije. Još na početku ljeta Kragujevčani su odbili nekoliko višemilionskih ponuda za talentovanog fudbalera, svjesni da će stići bolje ukoliko budu strpljivi.

Milan Aleksić je na kraju pojačao Sanderlend i sa tim timom će pokušati da se plasira u Premijer ligu. Engleski tim je za njegove usluge platio 3.000.000 evra, a ukoliko se ispune pojedini uslovi srpski klub će na ime bonusa dobiti još gotovo 1.000.000 evra. Primjera radi, ovaj transfer Radničkog iz Kragujevca najveći je ovog ljeta kada je riječ o srpskim fudbalerima jer je Aleksić skuplji od Sameda Baždara. Takođe, ovo je Sanderlendu najveća ljetna kupovina!

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!