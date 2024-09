"Nisam lud, što bih ga izbacivao!?" Piksija iznenadilo pitanje o jednom igraču Srbije

Selektor Srbije oglasio se poslije remija protiv Španije u Ligi nacija, 0:0.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi rekao je poslije remija protiv Španije da je sve bilo kako je očekivao. A, njegov tim bio je spreman i izborio je veliki bod, 0:0!

"Bila je teška utakmica, znali smo šta nas čeka, dovoljno smo pametni da znamo neke stvari i da se svaka jurnjava i iskakanje kažnjavaju. Čekali smo svoju šansu i znali smo da će doći do nje. U igri u tranziciji smo je posebno očekivali. Oni su definitivno najbolja ekipa u Evropi, kontrola lopta im nije problem, a u takvoj situaciji morate da budete strahovito disciplinovani u ekipi", rekao je on za TV Arena sport.

Bio je upitan Dragan Stojković Piksi i za šansu Luke Jovića protiv Španije.

"Kada sam se okrenuo, pitao četvrtog sudiju, rekao mi je da nije ofsajd. To je zicer, penal bez golmana u principu, ali Bože moj. Fudbal je igra grešaka, biće možda drugi put bolje. Bitno je da je on ušao u tu šansu, Živković je ušao sa desne strane, odigrao majstorski. To vam je kao u šahu, kada matirate protivnika. E, to je bilo to. Ali dobro."

Bio je upitan selektor i kako da poslije ovako borbenog nastupa skloni Veljka Birmančevića iz sastava.

"Nisam lud, što bih ga izbacivao? Kada nosite dres svoje zemlje, to je osnovna stvar, nebitno da li ćete igrati dobro ili ne, morate da date sve od sebe, sve što je u vašoj moći, tako se pokazuje patriotizam, lojalnost prema dresu, tako se cijeni i voli himna koja se sluša. Srce mi je puno ne zbog rezultata, već kad vidim te momke koji su toliko željeli i dali sve od sebe, da je to prosto satisfakcija za trenera, bez obzira na to kakav će rezultat biti. Taj pristup mora sve da raduje."

Za kraj, poslao je poruku selektor i publici koja je došla na stadion "Rajko Mitić". "Hvala svima na podršci koji su bili na Marakani. Možda su dočekali utakmicu sa strepnjom, ali momci su dali sve što sam tražio i očekivao. Zato sam i rekao da želim da vidim hrabru Srbiju, koja se ne boji, bez obzira na igru protivnika."

Srbija će naredni meč igrati u nedjelju, protiv Danske u gostima.

Bonus video: Šansa Luke Jovića protiv Španije