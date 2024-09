Banjalučanin ipak može za Srbiju?! Piksi morao da ga precrta, FIFA mijenja pravilo i "nudi" mu dres "orlova"!

Golman Vladan Kovačević, koji se već jednom našao na spisku Dragana Stojkovića, mogao bi da zaigra za Srbiju, ukoliko se usvoje prijedlozi izmjene FIFA pravila.

Izvor: Profimedia

Banjalučaninu Vladanu Kovačeviću ipak bi mogao da se ostvari san da zaigra za reprezentaciju Srbije.

Golman lisabonskog Sportinga u martu prošle godine našao se na spisku Dragana Stojkovića pred kvalifikacione mečeva za EURO, ali se tadašnji čuvar mreže poljskog Rakova ipak nije našao u nacionalnom timu.

Problem je pravilo FIFA iz septembra 2020. prema kojem, igrač ne može da promijeni fudbalsko državljanstvo ukoliko je stariji od 21 godine nastupao za bilo koji uzrast dosadašnje selekcije u zvaničnom meču te u tom trenutku nije imao državljanstvo reprezentacije za koju bi u budućnosti želio da igra.

Kovačević je igrao za U21 reprezentaciju BIH, a posljednji nastup upisao je kada je imao 22 godine i 183 dana, zbog čega nije imao pravo na promjenu sportskog državljanstva, ali uskoro bi se to moglo promijeniti.

Naime, FIFA je pripremila nekoliko izmjena pravila koje se tiču promjene sportskog državljanstva, a ukoliko budu usvojene to bi moglo obradovati i Vladana Kovačevića, pa i selektora Srbije Dragana Stojkovića, koji je prošle godine razmišljao o golmanu iz Banjaluke.

Ključne promjene FIFA pravila bi trebalo da budu sljedeće:

- Fudbaleri će umjesto do 21. godine moći da promijene sportsko državljanstvo do 22. godine.

- Nastupi za mlađe selekcije neće se računati u zvanične nastupe za matičnu zemlju

- Naturalizovani igrači moraće provesti četiri, a ne pet godina u novoj državi u koju su doselili poslije navršene 18. godine života i za koju žele da nastupaju

Za Kovačevića je ključna ova druga tačka jer je on nastupao samo za mlađe selekcije BIH, pa bi u slučaju usvajanja ove promjene pravila on mogao da bude pozvan u reprezentaciju Srbije, čije državljanstvo je u međuvremenu dobio.

Podsjetimo, Kovačević se u prilično čudnom spletu okolnosti u junu 2022. godine našao na spisku tadašnjeg selektora "zmajeva“ Ivajla Peteva za mečeva Lige nacija, ali se nije pojavio na okupljanju.

Petev je tada tvrdio da ne zna zbog čega se Kovačević nije odazvao, golmanov menadžer tada se oglasio i rekao da Kovačević uopšte nije trebao da se nađe na spisku i u njegovo ime i ime agencije poželio reprezentaciji BIH puno uspjeha u Budućnosti, a nakon par dana otkriveno je da se Vladan Kovačević za vrijeme tog okupljanja reprezentacije oženio svojom djevojkom, sada suprugom Sofijom.

Nakon poziva selektora Stojkovića u martu prošle godine Kovačević se našao na udaru bh. navijača koji su mu upućivali jezive komentare i čak priželjkivali povredu, pa i smrt.

U međuvremenu Kovačević je u aprilu ove godine gostujući u podkastu „Alesto“ ponovio da uprkos problema sa papirologijom nije odustao od namjere da obuče dres Srbije.

"Ja samo mogu da kažem da to još nije zatvorena tema. I da ću s moje strane dati sve od sebe da jednog dana obučem dres Srbije. Da li će se to ostvariti, nije na meni, ali sve što je u mojoj moći i ljudima koji rade oko mene, daćemo sve od sebe da jednog dana obučem dres Srbije. Da li ću, to će budućnost da pokaže", rekao je tada, možda pomalo i proročki, Kovačević.

Da li će mu se ispuniti želja vidjećemo prvo na sljedećem Kongresu FIFA, kada bi trebalo da se promijene sporna pravila, a potom i prilikom narednih okupljanja „orlova“, kada ćemo vidjeti da li će njegovo ime naći na spisku.