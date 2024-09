Dolazak Ronalda u Mančester bio je greška! Norvežanin otvorio dušu i otkrio pravi razlog transfera

Ole Gunar Solskjer pričao je o Kristijanu Ronaldu i njegovom dolasku u Mančester junajted.

Kristijano Ronaldo je poslije jednog skandaloznog intervjua otišao iz Mančester Junajteda. Tada je pred kamerama isprozivao trenera Erika Ten Haga i stanje u klubu je opisao kao "užasno", pa je došlo do sporazumnog prekida saradnje i otišao je u Saudijsku Arabiju gdje sada zarađuje milione.

Mnogi smatraju da je njegov povratak na "Old Traford" bio velika greška. Isto misli i čovjek koji je tada bio trener ekipe - Ole Gunar Solskjer.

"Ronaldo je jedan od najboljih igrača na planeti u posljednjih 15 godina sam igrao sa njim. Igrao je u Mančesteru, ima istoriju sa klubom... U tom momentu je napuštao Juventus, nismo mogli da ga pustimo da ode u Mančester siti. Dao bi tamo više golova nego Erling Holand sada što daje. Pričao sam sa njim. Došao je u Junajted", počeo je Solskjer.

Norveški stručnjak je svjestan da je to stvorilo probleme unutar ekipe. "Možda je to uticalo na cijelu svlačionicu, na dinamiku u svlačionici. Možda su drugi igrači osjetili da su manje važni, jer je to superstar. Uradio je dobar posao, dao je čini mi se 24 gola u sezoni, mada sam ja ostao bez posla 10 nedjelja kasnije", zaključio je Solskjer.