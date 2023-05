Solskjer napao fudbalere: Nekad smo se tukli u svlačionici, sad "pahuljice" plaču mami i tati!

Norvežanin nije štedio riječi kada je opisivao koliko su današnji fudbaleri drugačiji od njegovog vremena.

Nekadašnji fudbaler i trener Mančester junajteda Ole Gunar Solskjer (50) nimalo nije štedio današnje fudbalere u intervjuu koji je dao. Tom prilikom Norvežanin je uporedio vrijeme kada je gradio igračku i trenersku karijeru, uz poseban osvrt na razlike koje današnji igrači ne bi mogli da izdrže tokom ranijih godina.

Svojevremeno je u Mančesteru dijelio svlačionicu sa veoma kvalitetnim, ali i temperamentnim igračima poput Roja Kina, Gerija Nevija, Dejvida Bekama, Pitera Šmajhela... I dobro se sjeća kako je to izgledalo. Mnogo drugačije nego danas jer su tada igrači mogli i da se potuku poslije izgubljenog meča, dok je sada zabranjena i najmanja kritika na njihov račun!

"Bila je to fantastična svlačionica. Roj Kin je bio vođa, Geri Nevil najpopularniji, Gigs glavni zabavljač... To su bili rođeni pobjednici. Mrzili smo da gubimo, dešavalo se da se nakon poraza posvađamo i potučemo u svlačionici. Tako i treba nakon loših utakmica, morate prodrmati jedan drugog. Ako to danas uradiš momcima, odmah će plakati mami, tati ili agentu. Oni su poput pahuljica snijega. Rijetko ko bi od današnjih igrača preživio našu svlačionicu", smatra Solskjer.

Norveški fudbaler je od 1996. do 2007. godine nastupao za Mančester junajted i u tom timu je i završio igračku karijeru. Tokom više od decenije u klubu odigrao je 366 mečeva, postigao 126 golova i osvojio 12 trofeja. Između ostalog, šest puta je bio osvajač Premijer lige, a u sezoni 1998/99 bio je jedan od najbitnijih igrača za osvajanje "triplete". U Junajted se vratio kao trener sredinom decembra 2018. godine i na mjestu šefa stručnog štaba se zadržao do novembra 2021. godine, iako je prvobitno bio samo prelazno rješenje na "Old Trafordu".