Željezničar savladao Posušje na Grbavici: Sudijska odluka iz finiša meča će podići mnogo prašine

Peta pobjeda tima sa Grbavice u ovoj sezoni.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Fudbaleri Željezničara upisali su petu pobjedu u ovoj sezoni. Plavi su na svom terenu u okviru devetog kola bili bolji od ekipe Posušja sa minimalnih 1:0.

Izabranici Denisa Ćorića stigli su do pobjede golom Filipa Dangubića kojem je to bio prvi pogodak u dresu sarajevskog tima.

Željezničar – Posušje 1:0 (0:0)

/Dangubić 56/

Prvu veliku priliku na utakmici imali su gosti u 23. minutu kada je Pavković izbio sam pred golmana Željezničara i šutirao, ali Muftić to sjajno brani.

Tri minuta kasnije bilo je opasno i na drugoj strani. Dangubić se lijepo oslobodio svojih čuvara i šutirao, ali odlično brani Galić.

Ponovo je Posušje zaprijetilo u 50. minutu kada je nakon jedne gužve pred golom Željezničara, lopta došla do Bobana koji loptu šalje preko gola.

Šest minuta kasnije stigla je kazna. Boljević je centrirao, a Dangubić sa nekoliko metara od gola šalje loptu u mrežu i dovodi domaći tim do prednosti.

Krenuo je Željezničar po drugi pogodak i u nekoliko navrata zaprijetio golu gostiju, ali je Posušje u 85. minutu moglo do izjednačenja. Nakon centaršuta Jenića ispala je odbrana tima sa Grbavice, Anego i Pavković ostali sami pred golmanom, ali na njihovu žalost nisu upjeli da zahvate loptu glavom i skrenu je u mrežu.

Dodajmo kako se na ovoj utakmici dva puta gledao VAR i to oba puta zbog potencijalnog jedanaesterca za Posušje. Drugi put je to bilo u posljednjim sekundama utakmice kada je Galića lopta pogodila u ruku iz neposredne blizine, ali je sudija Džemidžić odlučio da to nije dovoljno za najstrožu kaznu.

Gosti su žestoko protestovali, ali uzalud.

PREMIJER LIGA BiH – 9. kolo

Igman – GOŠK 3:2 (2:2)

/Herić 10, 23, Talo 65 – Novaković 17, Šroler 43/

Željezničar – Posušje 1:0 (0:0)

/Dangubić 56/

Borac – Radnik (21.00)

Ponedjeljak:

Široki Brijeg – Sarajevo (18.00)

Odigrano u subotu:

Sloboda – Sloga 0:3 (0:1)

/Jović 6, 79, Đekić 90+4/

Velež - Zrinjski 0:1 (0:1)

/Mulahusejnović 32/