Uhapšen fudbaler Mančester sitija: Navijači u šoku šta je uradio u noćnom klubu!

Mateuš Nunješ je uhapšen prošlog mjeseca i to zbog krađe telefona starijem muškarcu.

Izvor: MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaler Mančester sitija Mateuš Nunješ uhapšen je u Madridu 8. septembra poslije haosa koji je napravio u jednom noćnom klubu. Sve do sada ništa se nije znalo o hapšenju Nunješa, da bi poslije gotovo mjesec dana otkriveno da je čak odveden u policiju na ispitivanje.

Šta je uradio Mateuš Nunješ? Prema informacijama do kojih su danas došli engleski mediji, napao je jednog muškarca u toaletu noćnog kluba "La Rivijera" pošto ga je navijač fotografisao. Nunješ ga je pratio do toaleta i tamo mu je oteo telefon kako bi brzo obrisao sporne fotografije, a poslije svega je došlo do gužve i policija je stigla na lice mjesta kako bi ispitala obojicu vinovnika ovog neobičnog incidenta.

Interesantno je da se gotovo mjesec dana nije znalo ništa o ovom slučaju, a da je sada očigledno 58-godišnji muškarac koji je fotografisao Nunješa odlučio da progovori, pa je tako napravio dodatni problem portugalskom fudbaleru jer izgleda da ni u Sitiju nisu znali za incident.

Nunješ je inače oteo telefon muškarcu i nije htio da ga vrati zbog toga što je smatrao da je "nedozvoljeno fotografisan", a kada je policija stigla na lice mjesta - natjerala je Portugalca da vrati telefon, a zatim ga je u pola šest ujutru odvela u stanicu na dodatno ispitivanje. Njemu su čak stavljene i lisice, a nakon nekoliko sati pustili su ga na slobodu kada se pojavio njegov advokat i objasnio im šta se zaista dogodilo.

Nunješ (26) je inače igrao još za Sporting iz Lisabona i Vulverheptom, a od prošlog ljeta je u Sitiju koji ga je platio 62 miliona evra. Ove sezone odigrao je šest utakmica i postigao jedan gol, u Liga Kupu.