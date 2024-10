Pozicija selektora Dragana Stojkovića Piksija bila je i te kako uzdrmana od Evropskog prvenstva u Nemačkoj, potom i zbog "otkaza" igrača u septembru, ali je trijumf nad Švajcarskom bio veliki plus na osnovu kog FSS odlučuje da ga ne menja.

Izvor: MN PRESS

/piše Milutin Vujičić - mondo.rs/

Fudbalska reprezentacija Srbije nema namjeru da mijenja selektora uprkos veoma teškom porazu od Španije u Ligi nacija (3:0), potvrđeno je za MONDO. Mediji su prethodno spekulisali da je pozicija Dragana Stojkovića Piksija ozbiljno ugrožena nakon što smo vidjeli da je u septembarskom ciklusu produžen niz bez pobjede na skoro godinu dana, ali nastup protiv Švajcarske u Leskovcu (2:0) značio je ponovnu stabilizaciju i povratak poljuljanog povjerenja u selektora.

Trijumf nad Švajcarcima nije značajno pokvarilo naše loše izdanje u Kordobi, prije svega jer je očigledno bilo da je u pitanju reprezentacija koja je "druga dimenzija" za nas kako je to rekao Piksi, dok smo uz sve to nastupili bez nekolicine važnih igrača. Ali, sreća je i u tome za Piksija što Španci nisu iskoristili more šansi koje smo im dopustili...

Zaključak je da neke stvari ipak moraju da se promene u novembarskoj ciklusu kada ćemo igrati protiv Švajcarske u Cirihu (15. novembar) i Danske u Leskovcu (18. novembar), ali je teško ipak očekivati da se obezbijedi mjesto u prvom šeširu. Kako sada stvari stoje, Srbija će iz drugog šešira čekati rivale na žrijebu za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, što ozbiljno komplikuje naše šanse, ali ostaje nada da će Piksi izvesti čudo - kao u "onoj" grupi sa Portugalom pred Katar.

Vidi opis Saznajemo: Piksiju se više "ne drma klupa"! Ostaje selektor, plan da vodi Srbiju na Mundijal 2026. godine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: JULIO MUNOZ/EFE Br. slika: 20 20 / 20

Upravo i njegov ugovor traje do Svjetskog prvenstva 2026. godine i za sada može mirno da razmišlja o turniru u SAD, Meksiku i Kanadi pošto se klupa "ne trese" ni blizu kao poslije Evropskog prvenstva u Njemačkoj. Tada je praktično bio pred smjenom, FSS je obavio čak i razgovore sa nekoliko kandidata neformalno, ali do promjene nije došlo.

Problem za Piksija bila je i loša atmosfera, koju je pokušao da popravi "sklanjanjem" starijih igrača i pozivanjem mladih i do sada neafirmisanih u reprezentaciji Srbije, "pomogao" mu je i odlazak kapitena Dušana Tadića - predstavljen kao njegova odluka - dok smo vidjeli i da se dobro nosio i sa nedolascima Dušana Vlahovića i Sergeja Milinković-Savića. Već od novembra dobio je obećanje da će njih dvojica opet biti uz reprezentaciju.

Popravljanje atmosfere i pobjeda nad Švajcarskom bile su "sitnice" koje su trenutno popravile Piksijevu poziciju na klupi FSS, a vidjećemo da li će tako biti i poslije novembra, uoči žrijeba za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.