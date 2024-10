Husref Musemić suspendovan na pola godine!

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza BiH nemilosrdna prema treneru Igmana iz Konjica.

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, na danas održanoj sjednici razmatrala je prijavu Komiteta za takmičenje FS BiH i službenih lica utakmice za pokretanje disciplinskog postupka protiv glavnog trenera FK Igman Konjic Husrefa Musemića zbog prekršaja počinjenog u toku i nakon završetka prvenstvene utakmice 10. kola Premijer lige BiH protiv Zrinjskog (1:7).

"Donesena je odluka da se Husrefu Musemiću izriče kazna zabrane vršenja funkcije u trajanju od šest mjeseci i novčana kazna u iznosu od 3.000 KM zbog isključenja iz igre i nesportskog ponašanja u poluvremenu i nakon završetka gore navedene utakmice",saopšteno je iz Saveza.

Podsjetimo, Musemićev Igman poveo je u Mostaru 1:0, a onda je doživio pravi rezultatski brodolom. Fudbaleri Zrinjskog do vrha su napunili mrežu Konjičana i na kraju slavili 7:1. Almir Bekić prvo je isključen zbog dva žuta kartona u 22. i 26. minutu, a njegovim stopama krenuo je i Musemić, koji je takođe zbog dvije opomene morao da napusti klupu.

"Je*em ti majku sarajevsku, pi*ko jedna, Šeha, je*em te u usta, je*o ti Vico mater", samo su neke od uvreda i psovki koje je izgovorio Musemić.

Zbog neprimjerenog ponašanja, Musemić je zaradio žestoku kaznu, te neće biti u mogućnosti da obavlja funkciju pola godine.

Musemić je ispad imao i u septembru, takođe u Mostaru, ali protiv Veleža. Tada je komentarisao suđenje Banjalučanina Dragana Petrovića, poručivši da bi želio da ga "doživotno suspenduju".

"Ne bježim ni od kakve kazne, niti me interesuje. Najviše bih volio kad bi me suspendovali do kraja života", kazao je tada, između ostalog, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde.

