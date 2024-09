"Ne bježim od kazne, niti me interesuje!" Musemić o suđenju u Mostaru: Najviše bih volio da me doživotno suspenduju!

Trener Igmana kritkovao je arbitra iz Banjaluke na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Veleža i Igmana remizirali su rezultatom 1:1 u jedinom meču subotenjeg programa petog kola Premijer lige BiH.

U ovom duelu, do prednosti su stigli Mostarci pogotkom Mihaela Mlinarića u 34. minutu, a na kraju se ispostavilo da je gol u nadoknadi prvog dijela mladog Bakira Nurkovića, koji za Konjičane nastupa kao pozajmljeni igrač Sarajeva, bio dovoljan za prvi bod Igmana u ovoj sezoni.

"Mi smo ušli u ovu utakmicu sa jako puno problema. Tri poraza, veliki broj povrijeđenih igrača, ali upućujem sve čestitke mojim igračima koji su pokazali kako se može doći do pozitivnog rezultata. Borili su se, izborili i nama ovaj bod jako puno znači za nastavak sezone jer je sad pauza i jer očekujem da će se neki igrači vratiti i da će situacija biti puno bolja kad je taj segment u pitanju. Očekujemo, naravno, da u narednom periodu osvojimo više bodova nego što je to bilo do sada", rekao je na konferenciji za novinare trener gostiju Husref Musemić, nastavivši:

"I u prvoj utakmici sa Posušjem imali smo nesreću kakvu smo imnali, izgubili smo sa dva povrijeđena golmana u 20 minuta. To su neke stvari koje su sastavni dio ovog posla. Evidentno je da nas prate te 'nesreće', da imamo puno povrijeđenih igrača. Protiv Širokog smo izgubili tako kako smo izgubili, to je za nas bila teška situacija jer idete Veležu koji je isto kvalitetna ekipa i želi da pobijedi. To su jako nezgodne situacije, ali mislim da ćemo mi u narednom periodu izgledati puno bolje i da ćemo ovu pauzu iskoristiti na najbolji mogući način."

Utakmicu u Vrapčićima obilježio je i trenutak iz nadoknade drugog poluvremena. Glavni arbitar Dragan Petrović pokazao je na bijelu tačku, smatrajući da je jedan od igrača Igmana igrao rukom pred svojim golom. Dobio je Banjalučanin poziv iz VAR sobe da pogleda tu situaciju, ispostavilo se na kraju da nije bilo govora o penalu, pa je odluka poništena. O tome je, pred medijima, govorio i Musemić, koji je bio oštar prema arbitru.

"Očigledno da je i u prethodnim utakmicama bilo situacija koje su odlučile ovako ili onako, za bilo koju ekipu, za nekoga pozitivno, za nekoga negativno. Evidentno je, međutim, da je jedan vid napretka. Ja ću opet reći, bez obzira što je zabranjeno komentarisanje suđenja, da nisam zadovoljan suđenjem nimalo, ali to je na njima. Neka on (sudija, op.a.) pogleda utakmicu, pa neka pogleda gdje je griješio, kao što ću i ja pogledati utakmicu, da vidim gdje su moji igrači griješili pa da pokušamo da izanaliziramo. Bilo bi dobro da i sudije malo izanaliziraju sebe i vide kako to izgleda. Ovo su momci koji su profesionalci, koji žive od ovoga, došli su da se bore, da igraju časno i pošteno i da pokušaju da pobijede, po pravilima fudbalske igre koja postoje. Ne bježim ni od kakve kazne, niti me interesuje. Najviše bih volio kad bi me suspendovali do kraja života", zaključio je Musemić, čiji će igrači prvu ligašku utakmicu nakon dvosedmične pauze odigrati 14. septembra na gostovanju Radniku.







