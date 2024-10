Adrijano opet snimljen u faveli: Izgubio milione i završio na ulici, ali osmeh ne skida sa lica! (Video)

Po svemu sudeći Adrijana nije briga što je daleko od nekadašnje slave i bogatstva, on u Brazilu uživa.

Izvor: x/@expertS7_/Printscreen

Ponovo je snimljen Adrijano u favelama. Nekada jedan od najboljih fudbalera na svijetu spiskao je veći dio svog bogatstva, a sada je na internetu krenuo da kruži snimak na kome se vidi kako se on zabavlja u sirotnjskom kraju grada sa prijateljima. Navodno on živi sa porodicom u faveli i bankrotirao je. Zna se da mu je oduzeta luksuzna vila u Riju, a nedavno je govorio i o tome da sumnja da su na njega bačene čini.

"Znam da postoji vještica koja je na mene bacila čini, ali to joj neće uspjeti, jer Bog je veći. Bolje bi joj bilo da vodi računa o svom životu. Saznao sam da je žena, ali ne ljutim se na nju. Žalim je. Moja porodica se svaki dan moli za mene i to me spasilo od njenih zlih čini...", rekao je Adrijano. Pogledajte da danas u faveli:

Adriano je za vrijeme kada je nastupao u Parmi i Interu bio jedan od najboljih napadača svijeta. Stigao je i do 48 nastupa u 27 golova za Brazil, a osvojio je Kopa Ameriku i Kup Konfederacija. Ipak kada mu je otac Almir preminuo potpuno je potonuo. Bio je jako vezan za oca iskusni napadač, a Almir koji je preživio i to što je upucan u jednom obračunu u faveli, preminuo je od srčanog udara.

"Smrt mog oca me je uništila. Konstantno sam bio pijan. Izolovao sam se, vidio sam sebe u Italiji samog, tužnog i depresivnog i počeo sam da pijem. Dolazio sam pijan i na trening i odveli bi me da spavam, a onda bi prijavili da sam povrijeđen. Znam da sam mnogo patio kada mi je otac umro, a bio sam srećan samo kada sam pijan i pio sam sve: Viski, vino, vodku, pivo. Mnogo piva. Nikako nisam mogao da prestanem i morao sam da napustim Inter. Razumio sam da su problem ljudi oko mene, koji su me vodili na žurke gdje su bile žene i alkohol. Nisam mislio ni na šta drugo. Vratio sam se u Brazil, odustao sam od miliona ali sam uspio ponovo da pronađem sreću", rekao je Adrijano.

Inter je pokušavao da mu pomogne dok je igrao u Milanu. Angažovali su psihologe, molili Sinišu Mihajlovića da ga uzme pod svoje, ali on nije izdržao. On je 2008. iz Intera otišao na pozajmicu u Sao Paulo, zatim je zaigrao za Flamengo i poslije te dvije solidne sezone praktično se ugasio 2010. Do 2016. je pokušavao da igra fudbal, ali je za tih šest godina jedva upisao desetak utakmica i povukao se. Nakon kraja karijere nije bio u stanju da sačuva bogatstvo i završio je na ulici, gdje je i sada. Pogledajte ga: