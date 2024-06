Uništili ga alkohol, žene i noćni krik, a mogao je i zatvor: Slavni fudbaler je samo htio da pomogne prijatelju!

Slavni brazilski fudbaler Adrijano imao je mnogo problema tokom karijere, a optužnice za učešće u trgovini narkoticima su u samom vrhu.

Trebalo je da bude jedan od najboljih fudbalera svih vremena i prirodna zamjena za Ronalda, završio je karijeru fizički i psihički uništen, okružen alkoholom, narkoticima i ženama koje su željele da se ogrebu o njegovu slavu. Od igračkih dana ostale su samo fotografije i sjećanja, uz poneku video igricu u kojoj i dalje može da šutne loptu 170 kilometara na čas. Moglo je da bude i daleko gore za Adrijana, da je dobio dugogodišnju zatvorsku kaznu koja mu je prijetila čak dva puta.

Slavni fudbaler Intera i reprezentacije Brazila prije gotovo deceniju i po optužen je za saradnju sa narko kartelom u rodnom Rio de Žaneiru na čijim je ulicama počeo da igra fudbal. Zapravo, brazilski pravosuđe ga je tek 2010. godine oslobodilo optužbi koje su se dugo pojavljivale po medijima, a ticale su se rasturanja droge kroz favele, u čemu je navodno i Adrijano imao svoju ulogu. On je još 2007. godine kupio motocikl koji je ubrzo registrovan na ime majke narko bosa Paula Rožerija de Souze Pala, koji ga je koristio da bi narkotike brže dostavio do svojih klijenata.

Slučaj je prvo vodila Marija Tereza Donati, ali je ona ubrzo odbacila optužbe protiv slavnog fudbalera, pravdajući to nedostatkom dokaza. Djelovalo je da se Adrijano izvukao, ali je četiri godine kasnije ponovo procesuiran. Ovog puta se pričalo da bi mogao da dobije maksimalnu kaznu od 10 godina zatvora zbog saradnje sa dilerima u Rio de Žaneiru, ali se u tom trenutku on nije nalazio u zemlji. Nije naloženo njegovo hapšenje već samo oduzimanje pasoša jer je sud procijenio da ima dovoljno novca da napusti zemlju. Nije ni pokušao da uradi tako nešto, u svakom trenutku je tvrdio da je nevin, a kasnije je i drugo odbacivanje optužnice to pokazalo!

Ipak, Adrijano nikada nije demantovao veze sa kriminalcima iz favele. Kada god bi se u razgovoru sa medijima pomenula ta tema, slavni brazilski fudbaler isticao je da nema druge prijatelje, da je on sa tim ljudima odrastao i da bi vjerovatno imao istu životnu priču da nije bilo ogromnog talenta. Zapravo, samo ga je fudbal odveo na drugu stranu u životu, da barem opipa svjetsku slavu, bogatstvo i uspjeh u životu. Trebalo je da ih bude i mnogo više, samo da nije bilo problema koji su ga obarali sa nogu.

"Bili smo zajedno u sobi kada je telefon zazvonio. Zalupio je telefonskom slušalicom iz sve snage i počeo da vrišti. Ne možete ni da zamislite kakav je to zvuk bio. I danas me od toga podilaze žmarci", pričao je svojevremeno legendarni kapiten Intera Havijer Zaneti, koji je pokušao da vrati Brazilca iz depresije: "To je moj najveći poraz u životu. Osjetio sam se bespomoćno."

Glas sa druge strane žice rekao je Adrijanu da je njegov otac Almir preminuo u Brazilu. Bio je to 3. april 2004. godine, u trenucima kada su nezainteresovanost za fudbal, noći pune alkohola i depresija već uvukli u život fudbalera za kojeg se očekivalo da bude Ronaldo. Ili čak bolji od legendarnog zemljaka čije je mjesto naslijedio u reprezentaciji.

"Čovječe, da li si svjestan da si ti kombinacija Ronalda i Zlatana Ibrahimovića", upitao je jednom prilikom Ivan Kordoba svog saigrača Adrijana. Možda je kao odgovor dobio neko klimanje glavom, ali vjerovatnije je da Adrijano nije nikako odreagovao na pitanje jednog od svojih najbližih prijatelja u svlačionici Intera. U njemu, jednostavno, više nije bilo života da nadmaši Ronalda, Zlatana ili bilo kod drugog svjetski poznatog fudbalera.

Nekoliko dana nakon smrti oca Adrijano je Brazilu donio titulu Kopa Amerike, a sebe pogotkom za izjednačenje protiv Argentine u finalu pogurao ka tituli najboljeg strijelca. Kasnije je pogodio i u penal-seriji za titulu, pa golove posvetio ocu, ali je već postalo jasno da stvari u karijeri neće biti jednsotavne. "Adrijano je imao oca koji ga je pazio i držao ga na zemlji, pod kontrolom", prisjećao se Havijer Zaneti kobnog trenutka iz avgustovske noći: "Od tog dana predsjednik Masimo Morati i ja smo ga gledali kao mlađeg brata. Nastavio je da igra fudbal, davao je i dalje golove i posvećivao ih ocu gledajući u nebo. Ipak, poslije tog telefonskog poziva ništa nije bilo kao ranije."

Svaka povreda koja ga je odvojila od terena davala mu je dodatno vrijeme da se posveti porocima i veoma je brzo postalo jasno da tako neće ići... Adrijano je postao tek sjenka igrača koji je svojevremeno mučio najbolje italijanske i evropske klubove, navijače dizao na noge, a ljude iz svijeta fudbala "tjerao" da pričaju kako će biti najveći ikada.

Na kraju, Adrijano je sebe pronašao tamo gdje je sve počelo, u siromašnim favelama Rio de Žaneira, gdje se godinama droga razvozila motorom koji je on platio. Brazilsko tužilaštvo kaže da nije bilo dokaza, ali gotovo svi koji znaju bar neki dio priče o slavnom fudbaleru lako mogu da povjeruju u to da ga je on kupio prijatelju iz detinjstva. Kasnije je i sam konzumirao narkotike, noći provodio pijan, daleko od porodice. Često i bez svijesti šta radi od svog života jer se danima nije pojavljivao nakon "druženja sa prijateljima". Jedan brak mu je tako propao...

