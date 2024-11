Englez u svlačionici dogovarao žurke sa drogom! Isplivale skandalozne poruke poznatog sudije

Engleski fudbalski sudija Dejvid Kut dogovarao je u poluvremenu utakmice Mančester sitija i Totenhema žurke sa drogom.

Engleska i dalje bruji o osramoćenom engleskom sudiji Dejvidu Kutu, čiji je video-snimak na kojem umrškava bijeli prah postao predmet istrage UEFA. Navodno, on je u oktobru u poluvremenu utakmice Mančester sitija i Totenhema u Liga-kupu organizovao žurke sa drogom. Odmah poslije toga je stao kraj-aut linije i komunicirao sa trenerima Pepom Gvardiolom i Ejndžom Postekogluom.

Sudija Kut je navodno u poluvremenu slao poruke da bi organizovao žurku poslije utakmice u sobi hotela Travelodž. Prema pisanju tabloida "San", Kut je rezervisao sobu u 19.38 časova i samo 11 minuta prije početka utakmice obavestio neimenovanu osobu da je žurka zakazana. "Nadam se da ćeš stići", navedeno je u jednoj njegovoj poruci, koju je poslao u poluvremenu utakmice u kojoj je Totenhem pobijedio Siti 2:1.

"Na dan utakmice slao mi je kontinuirano poruke i htio je žurku sa drogom kada odsudi meč protiv Totenhema", otkrio je izvor tog lista. Kut je na navedenoj utakmici bio četvrti arbitar.

"Sve do početka meča nije rezervisao hotelsku sobu, a onda mi je poslao obavleštenje o tome samo 11 minuta pred meč, bilo je to ludo. I pre i poslije toga pisao mi je poruke. Bilo je nerealno to što radi, da mi piše poruke u poluvremenu. Sigurno je trebalo da bude fokusiran na utakmicu, a ne na organizovanje žurke sa drogom", naveo je isti izvor.

Navodno je ta osoba "odjavila" Kuta i tu žurku, a sudija je na takav odgovor pobjesnio i čak je tražio da mu plati 74 funte i da mu tako refundira trošak.

Kut je ove nedlelje suspendovan odlukom krovne organizacije engleskih sudjia, nakon što je u javnost isplivao video-snimak od osam sekundi na kojem se vidi kako šmrče bijeli prah, a uz to vrijeđa Nijemca Jirgena Klopa, bivšeg menadžera Liverpula.

