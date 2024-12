Godišnje sportske nagrade u pravim rukama! Mladen Žižović: "Bez kalkulacija u Dablinu, borimo se za koeficijent"

Godina na izmaku je za Fudbalski klub Borac bila najuspješnija u istoriji, kao i u karijeri mladog trenera crveno-plavih Mladena Žižovića.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

To je prvi put u 24 dosadašnja izbora da "borčevci" osvoje ove vrijedne nagrade.

"Pa, prvi put smo u Konferencijskoj ligi i prvi put smo osvojili sedam bodova u evropskom takmičenju, do sada i mislim da je nagrada apsolutno zaslužena za Fudbalski klub Borac i za stručni štab prvenstveno. Možda sam ja tu prvi kao šef, ali to je kompletna nagrada za stručni štab. Odradili smo dobar posao i nadam se da ćemo tako i nastaviti", rekao je Žižović na početku razgovora za MONDO.

Priliku za nastavak dobrih rezultata, banjalučki tim će imati već u četvrtak na gostovanju irskom Šamroku u Konferencijskoj ligi. Za potvrdu prolaska u nokaut fazu, Borcu bi trebao biti dovoljan i bod.

"Projekcije govore da je osam bodova dovoljno za prolaz, ali dobro mi ćemo u svakoj utakmici ići na pobjedu, a poslije ćemo podvući crti i vidjeti. Želimo da predstavimo Borac u najboljem mogućem svjetlu u Dablinu i dođemo do bodova kojim bismo dodatno podigli i klupski koeficijent, ali i Premijer lige BiH. Ipak prioritetni cilj, kad smo već dovde došli je da probamo da prođemo dalje. Vidjećemo da li će nam za to biti potreban bod ili sva tri, ne želimo da ulazimo u bilo kakve kalkulacije. Imaćemo u vidu da ćemo ako nam se ukaže prilika za nekim taktičkim varijantama da probamo da dođemo do pobjede ili remija, a na kraju ćemo vidjeti hoćemo li biti zadovoljni".

Borac nema mnogo iskustva igranja protiv Iraca, a i to što ima - duel protiv sjevernoirskog Linfilda nije prošao onako kako su željeli navijači crveno-plavih, a Šamrok njeguje tradicionalni ostrvski fudbal.

"Analizirali smo rivala i još nismo odlučili na koji način ćemo igrati u Dablinu. Oni su tipično ostvrska ekipa koja igra sa dosta duela, dosta pritiska i dosta trke. Imaju osam bodova u Konferencijskoj ligi, što potvrđuje da se radi o kvalitetnom protivniku. Veoma su drugačiji kod kuće u odnosu na gostovanja. Tipično za njih je i to da vrlo su dobri u skok igri, mnogo centaršuteva, pozadi igraju sa trojicom pretežno sve mečeve. Ima tu dosta sitnih detalja, koje ćemo pregledati i na kraju odlučiti na koji način ćemo igrati", istakao je strateg Banjalučana.

Meč između Šamroka i Borca igra se u četvrtak s početkom u 21 čas.

(MONDO)