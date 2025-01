"Hej Tim, Jokić bi te razbio!" Dankan dao Srbinu najveći kompliment, sve rekao jednom rečenicom!

Saigrač Tima Dankana i Nikole Jokiće otkrio je do sada nepoznate detalje razgovora sa kultnim centrom San Antonija.

Izvor: EPA-EFE/RHONA WISE//LARRY W. SMITH

U posljednje vrijeme penzionisani NBA košarkaši mnogo pričaju o Nikoli Jokiću. Čuli smo nekadašnjeg Ol Star plejmejkera Džefa Tiga kako hvali Srbina i ističe da on ima nešto što američki košarkaši sada nemaju, a sada se oglasio i bivši NBA šampion Ričard Džeferson.

Veteran koji je završio karijeru 2018. godine upravo u Denver Nagetsima imao je prilike da u jednoj sezoni dijeli parket sa Nikolom Jokićem, dok je sa Timom Dankanom igrao od 2009. do 2012. godine. Probao je da "bocne" Tima Dankana, ali nije se on dao. Na svoj način dao je sjajan kompliment Jokiću!

"Je l' mogu da kažem neštp o Timu? Moram da "odrukam" Tima. Prije nekog vremena, nedavno sam ga zezao. Pričao sam: 'Jokić bi te razbio, isprašio bi ti zadnjicu.' A on ni je odgovorio... Ovo je ultimativna poruka od Tima Dankana: 'Igrao sam protiv njega nakon što sam ja bio ja, a prije nego što je on bio on i bio sam ok.' To je način na koji se ponio prema tome. Ako znate Tima Dankana to je najveći kompliment Jokiću! Prije nego što je on bio on, a nakon što sam ja bio ja i bio sam ok!", ispričao je oduševljeni Ričard Džeferson!.

Ko je Ričard Džeferson?

Izvor: Twitter/nikolaesthetic/printscreen

Ričard Džeferson je veteran koji je godinama igrao u NBA ligi. Nakon tri godine na Arizoni izabran je kao 13. pik na draftu od strane Hjustona, ali za taj tim nikada nije igrao. Otišao je u Nju Džersi Netse za koje je nastupao najduže u karijeri, sedam godina od 2001. do 2008. godine. Čak je otišao i na Ol Star vikend 2003. godine. NAkonNetsa igrao je sezonu za Milvoki, pa onda tri godine za San Antonio Spartse. Poslije godine u Golden Stejtu proveo je godinu dana u Juti i Dalas Maveriksima, a onda je 2017. godine prešao u Denver gdje je nastupao sa ikolom Jokićem.

U karijeri je bio biran i u drugu najbolju petorku rukija 2002. godine, a u NBA karijeri je postigao 14.904 poena, imao je 4,720 skokova i 2,412 asistencija. Bio je i član reprezentacije SAD pa je 2003. uzeo FIBA prvenstvo Amerike, a 2004. na Olimpijskim igrama u Atini bio je bronzani.